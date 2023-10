Un cena al buio solidale al monastero di San Biagio di Mondovì

Sabato 7 ottobre alle 19.30 un importante momento di solidarietà al

Monastero di San Biagio in favore delle persone cieche e ipovedenti

dell’UICI e di Casa do Menor. Grazie al Dipartimento Solidarietà

Emergenze della FIC (federazione italiana cuochi) sez. Piemonte e Valle

d'Aosta, le persone dell'associazione UICI, guidati dal cuoco Loris

Macario con il supporto di Andrea Bertolino, cucineranno i piatti per il

pubblico, mentre le persone volontarie di Casa do Menor serviranno ai

tavoli, in una 'cena al buio' al contrario.

Questo è possibile grazie a un corso di cucina che l’UICI di Cuneo ha realizzato a partire dagli anni passati per i propri soci proprio per valorizzarne le potenzialità e i percorsi di autonomia.

Il menu prevede tre antipasti (battuta di fassona con verdurine autunnali), peperone Cuneo al tonno e uno sformatino di porri di Cervere con salsa all’acciuga, per poi proseguire con un risotto Carnaroli alla zucca di Piozzo e di secondo la guancia di maialino brasata al profumo di funghi, accompagnata da patate gratinate duchessa. In conclusione, il bunet della tradizione. Acqua, pane e vino compresi, contributo 30 euro, bambine/i fino a 12 anni 15 euro.

Prenotazione obbligatoria al numero 0174/698439.