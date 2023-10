Il consiglio di Mondovì ha dato il benvenuto alla nuova comandante dei Carabinieri

Il Consiglio Comunale, nella seduta svoltasi il 29 settembre in frazione Merlo, ha dato il benvenuto alla nuova Comandante della Compagnia Carabinieri di Mondovì, Capitano Francesca Borelli .

"Abbiamo salutato il Capitano Borelli ed abbiamo avuto modo di ringraziarla, fin da subito, per aver accolto la richiesta della Amministrazione di avviare controlli congiunti con la Polizia Locale in tante zone della città: apprezziamo grandemente questa iniziativa, altrettanto apprezzata dai cittadini. - dichiara il sindaco, Luca Robaldo - "Io stesso, negli scorsi giorni, ho avuto modo di essere presente ad alcuni di questi controlli, che si svolgono nei parchi cittadini ed in alcune altre zone del concentrico: l'obiettivo è quello di disincentivare il malaffare, soprattutto fra i più giovani."