Il Jazz incontra la Divina Commedia al Castello di Saliceto

Il Castello di Saliceto è sempre più al centro della musica a tuttotondo. A mantenere salda la sua connotazione di Castello della Musica arriva il progetto «Divina in blue», come evento finale di altissimo livello della rassegna Parole e Note in Castello, evento teso anche a destagionalizzare la fruizione del maniero.

«Divina in blue» è un progetto di Giannino Balbis (ex docente, poeta, saggista) e Alessandro Collina (jazz pianist di fama internazionale), nato da un’idea tanto semplice quanto originale: dare vita ad un reading poetico-musicale, ovvero ad uno spazio di lettura e ascolto, incentrato sulle tre cantiche della Divina Commedia, abbinate, rispettivamente, alla musica di Thelonious Monk (l’Inferno), di George Gershwin (il Purgatorio) e di Duke Ellington (il Paradiso).

Nei tre reading il prof. Balbis legge le cantiche in forma antologica (500 versi circa per ognuna), rispettando l’ordine dei canti e la successione degli episodi e dei personaggi. La lettura è accompagnata e intervallata dalle musiche dei tre suddetti giganti del jazz, scelte e magistralmente interpretate dal maestro Alessandro Collina.

Al termine di ciascun reading si aprirà un libero dibattito su Dante, la Commedia e la musica di Monk, Gershwin, Ellington, al quale saranno invitati a partecipare gli ascoltatori presenti. «Divina in blue», infatti, si propone una finalità non solo meramente artistica, ma anche divulgativo-didattica, grazie all’alto valore formativo della poesia di Dante e della musica dei grandi del jazz, creatori tutti di nuovi linguaggi e fautori di un’arte capace di farsi strumento di libertà: salvare l’umanità per mezzo della poesia è la sublime utopia della Divina Commedia, riscatto e libertà sono i principi fondanti del jazz.

Dal sodalizio ormai consolidato tra gli Artisti e l’Amministrazione Comunale, nasce la volontà di proporre in anteprima il progetto nella sala delle Scuderie del Castello di Saliceto in cui domenica 8 ottobre alle ore 17.30 si svolgerà il primo dei tre appuntamenti rivolti a tutti. Le date successive saranno domenica 3 dicembre per il binomio Purgatorio-George Gershwin e domenica 7 aprile 2024 per il binomio Paradiso- Duke Ellington. La stessa location potrebbe ospitare nei prossimi mesi i tre reading di «Divina in blue» esclusivamente dedicati ai docenti ed agli allievi delle scuole medie superiori e inferiori.