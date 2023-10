Primo torneo di Padel “GRAIN SYSTEM EVO, Capello”

Domenica 1° ottobre, al PADELVIS di Viale Angeli - Cuneo - si è giocata la prima delle quattro giornate di incontri di Padel della prima edizione del “Torneo CAPELLO”, organizzato da Two Bald, società di costruzione di campi da padel e gestione di eventi. Al termine delle quattro giornate, che si svolgeranno tutte in provincia di Cuneo, si disputerà la finale tra i giocatori qualificati con il miglior risultato.

Il torneo di Padel è itinerante su diversi campi della provincia Granda, per coinvolgere il maggior numero di giocatori di livelli diversi e per poter offrire al pubblico una visione ampia di questo gioco sempre più coinvolgente!

Il Padel sta raccogliendo sempre più consensi ed estimatori, è uno sport trasversale e inclusivo, tanto che l’azienda Capello, leader, nazionale e internazionale da più di 50 anni, nella produzione di macchine innovative per la raccolta di cereali, e da sempre attenta alle realtà sportive del territorio, ha scelto di sostenere il neonato torneo.

Al momento dell’iscrizione ogni partecipante ha ricevuto un pacco gara composto da: maglietta, shopper bag, sacchetto porta scarpe e pochette personalizzati con immagini fumetto delle iconiche macchine per la raccolta dei cereali dell’azienda sponsor Capello.

Ma non solo, Il torneo è infatti dedicato a uno specifico un macchinario per la raccolta del grano: i partecipanti hanno quindi trovato nel pacco gara anche due confezioni di preparato per pizza. La farina è proveniente da coltivazioni che utilizzano macchinari Capello, e dai campi di Padel è pronta per essere utilizzata e apprezzata sulle tavole dei giocatori.