Nottate insonni, musica alta e urla nella zona stazione di Cuneo: continua il processo

“Il nostro quartiere ha vissuto e sta vivendo problematiche severe. Non parlo solo dello spaccio, ma anche delle persone che lo popolano e che hanno delle problematicità. È stato chiesto per anni che le panchine potessero essere rimosse ed è stato un segno di sconfitta. Per alcuni locali erano diventate un vero e proprio deho a disposizione degli avventori che consumavano da bere. Abbiamo deciso di aderire alla querela perché nel giugno 2021 la situazione era diventata insostenibile”. E' proseguito con le parole di una residente in zona della stazione di Cuneo, il procedimento penale instaurato contro i gestori del “bar da Mirela” sito in Piazzale della Libertà e del “Chicken King Latino’s” di Via Silvio Pellico.

L’accusa mossa dai residenti del quartiere è di disturbo alla quiete pubblica. Molti di loro, chiamati a testimoniare in Tribunale, hanno riferito di una situazione esasperata e insostenibile causata da musica altissima nel cuore della notte e schiamazzi.

“L’impianto stereo del bar da Mirela era stato piazzato fuori dal locale – ha riferito un ex residente di Piazza della Libertà -. Nel weekend organizzava il karaoke. E la situazione era insostenibile. Il culmine è stato sabato 5 giugno 2021 quando sono sceso sotto casa perché sentivo un gran chiasso. Alcuni dicevano che la musica si sentiva fino al Viadotto Soleri”.

Prima di arrivare alla querela, come era stato spiegato anche dal presidente del comitato di quartiere Cuneo Centro, Francesco Carbonero, sarebbero stati molti i tentativi, poi risultati vani, con i gestori di trovare una soluzione. A partire dalla mediazione, agli incontri con gli assessori, commercianti e cittadini fino alla richiesta di maggior presidio da parte delle forze dell’ordine: “Molto spesso chiamavamo la Polizia -ha proseguito il testimone -. Nonostante le nostre richieste al Comune di far effettuare all’Arpa i rilievi fonometrici, abbiamo fatto noi la rilevazione dei decibel”.

“Quella sera del 5 giugno sembrava di stare a un concerto” ,ha raccontato un altro residente di Via Silvio Pellico che ha aggiunto che la situazione è migliorata da quando il Chicken King Latino’ ha cambiato gestione e il bar da Mirela ha iniziato a rispettare gli orari prescritti. Concorde con il miglioramento della situazione anche un’altra testimone, che ha affermato che adesso il locale di piazza della Libertà chiude a mezzanotte.

L’udienza è stata rinviata per ascoltare altri testimoni.