Bra: il 13 ottobre una serata per contribuire alla realizzazione di un centro di cure a Capo Verde

Il prossimo 13 ottobre al Polifunzionale di Bra si terrà una serata organizzata dal Comune in collaborazione con Amses Onlus, dedicata alla raccolta fondi per la costruzione del centro per cure palliative “Nostra Senhora da Encaraçao” sull’isola di Fogo a Capo Verde.

L’evento servirà dunque a presentare il progetto, che sarà la prima struttura di questo tipo di tutta l’Africa Occidentale, alla presenza anche della ministra della salute del Paese. L’Hospice, una volta raccolti i fondi e realizzato, sarà infatti donato al Governo.

L’Amses è un’associazione con sede a Fossano nata all’interno del Segretariato Missioni Estere dei Frati Cappuccini del Piemonte, per volontà del suo fondatore Padre Ottavio Fasano. Quest’ultimo da 50 anni lavora a Capo Verde, periodo in cui ha contribuito alla costruzione di un ospedale e altre opere, come una cantina e un resort, divenute occasione di lavoro e fonte di reddito per i locali.

Silvia D’Urbano, coordinatrice dei progetti di Amses, spiega: "Principalmente l’Amses collabora alla gestione dei diversi progetti che i Frati Cappuccini hanno a Capo Verde. In particolare ha contribuito e contribuisce al mantenimento di 30 scuole materne sparse nell’arcipelago, sostenendole attraverso il progetto di adozione a distanza. Inoltre sponsorizza alcuni progetti che coinvolgono bambini, giovani, famiglie, ammalati e anziani. In Italia attraverso le campagne di sensibilizzazione, gli incontri con i volontari e il loro coinvolgimento, diffonde la cultura della solidarietà e del servizio. Quella a Bra sarà la prima serata in cui presentiamo il progetto del centro di cura, organizzata col Comune proprio per ricordare Padre Ettore, un Cappuccino come Padre Ottavio, a cui la struttura sarà dedicata". Appuntamento alle 21.