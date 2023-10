Le nozze di Figaro al Toselli per il Cuneo Classica Festival 2023

Teatro Toselli – Giovedì 12 ottobre ore 21,00 Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart narrate da Alfonso de Filippis

Il Conte di Almaviva - William Allione,

La Contessa - Paola Pelella,

Susanna - Miyoung Lee,

Figaro - Gabriele Nani,

Cherubino - Jeong Hanna, Orchestra Filarmonica del Piemonte direttore José Ferreira Lobo Coro del Liceo Musicale Ego Bianchi di Cuneo direttrici Elda Giordano e Nina Monaco

Per l’allestimento delle opere, in coproduzione con Asociación Lìrica Luis Mariano de Irun (España) e Ópera Na Academia e Na Cidade do Porto - Associação Cultural (Portugal), Amici per la Musica di Cuneo si è avvalsa della collaborazione di: Liceo musicale E. Bianchi, Accademia G. Toselli, Maison de la Danse e AFP di Cuneo. Promossa dal Comune di Cuneo, la rassegna è organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, con il contributo della Fondazione CRT e della Fondazione CRC.

I biglietti sono in vendita: online sul sito www.promocuneo.it in Promocuneo

Info: tel. 0171.698388 – 333 4984128 - e-mail: promocuneo@tin.it