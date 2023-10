Venticinque anni di enormi successi: torna la rassegna “Paesanainpiazza”

Con l’estate che sembra non volere finire mai, neppure ad autunno ormai ampiamente inoltrato, torna “PaesanAinpiazzA”, la rassegna dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e della zootecnica locale nata come “Fiera dei Santi” per volere del sindaco Giovanni Battista Mattio, che si appresta a spegnere le 25 candeline magicamente comparse sulla sua torta di compleanno.

L’evento, in programma per le giornate di sabato 14 e domenica 15 ottobre, negli anni ha saputo ritagliarsi un posto di prim’ordine nel panorama delle rassegne autunnali, andrà in scena grazie, come sempre, alla grande sinergia di forze e impegno che vede coinvolta l’Amministrazione comunale del sindaco Emanuele Vaudano con, al suo fianco, tante associazioni del mondo del volontariato paesanese. La due giorni di eventi e iniziative si aprirà nel pomeriggio di sabato 15 ottobre. Alle ore 15.30, il concentrico, chiuso al traffico, accoglierà la sfilata inaugurale, con ovini caprini ed equini che la faranno da padroni lungo le vie e le piazze del paese. I capi di bestiame, poi, raggiungeranno l’area del Lungo Po, dove si sistemeranno in vista della grande mostra-mercato di domenica.

A seguire, nell’area del parco “La Foglia”, concerto de “Le giovani voci del Monviso” dirette da Adalberto Amici. In serata, presso il parco “La Foglia”, “cena del margaro” (menù: vitello tonnato, tomino al verde, insalata autunnale, cotechino con fonduta, cosciotto al forno con contorno, dolce, un quarto di vino dolcetto, acqua) al prezzo di 25 euro (menù bimbi: salsiccia o hamburger con patatine e dolce a 10 euro). Gradita la prenotazione ai numeri 338.3628667 o 350.0192305.

Domenica, così come vuole la tradizione, è in programma la giornata clou della rassegna. Dalle ore 8, sul Lungo Po, affluenza delle ulteriori mandrie e apertura della mostra mercato del bestiame bovino, ovino, caprino, equino ed esposizione dei mezzi agricoli. Su Piazza Piave, Piazza Statuto, Piazza Vittorio Veneto, Via Monviso, Via Roma, Via Nazionale e Via Po apertura della fiera mercato del commercio e dei piccoli frutti locali, mercatino dell’usato. Alle ore 10, ancora sul Lungo Po, benedizione dei capi di bestiame, inaugurazione e taglio del nastro della rassegna, alla presenza delle autorità locali, che premieranno gli allevatori e agricoltori che hanno partecipato all’evento fieristico. L’area allevatori, poi, ospiterà alle 12.30 il pranzo a base di polenta e spezzatino, cucinato dagli ormai infaticabili cuochi del Gruppo Alpini di Paesana.

Alle ore 16.30, nella sala incontri di Via Roma, premiazione del “Concorso PaesanAinpiazzA” riservato alla scuola dell’infanzia e alle scuole elementari del paese. Durante tutto l’arco della manifestazione, sempre sul Lungo Po, “battesimo della sella” e intrattenimento per i più piccoli a cura di Redskin Ranch, “battesimo della sella” e mascalcia a cura di FlyRanch, esibizione di kung-fu con la Scuola Touei-chou kung-fu “M. Baglieri” del maestro Gianluca Miolano e esibizione di ginnastica ritmica dell’Associazione “ASD Relevè”.

In Piazza Statuto, stand “truccabimbi” a cura della locale sede della Croce rossa.

In Piazza Vittorio Veneto, area dedicata all’intrattenimento dei più piccini, e non solo, a cura dell’Oratorio parrocchiale di Paesana e “La piazza dei balocchi”, in collaborazione con Valle Varaita Gioco Legno e Cooperativa artigiana di Brossasco. Sempre nella stessa piazza, intrattenimento con la scuola di circo a cura di “Fuma che n’duma”.

In Via Po, intrattenimento musicale con musica dal vivo con la paesanese Sara Mariotta.

In Via Nazionale, nei pressi di “Piazza GB Mattio”, i mastri “mundajè” degli “Amici di Croesio” – così come vuole la tradizione – distribuiranno quintali di caldarroste. In Piazza Piave, giochi di prestigio e giocoleria con il pagliaccio “Bistecca”, luna park e castelli gonfiabili e (sotto l’ala coperta) musiche occitane con il gruppo “Trigolet”. Dal campo sportivo comunale decollerà e atterrerà l’elicottero della Heliwest, a bordo del quale si potranno fare sorvoli panoramici della durata di circa 10 minuti (a pagamento: 70 euro adulti, 50 bambini – prenotazioni 3486375068 oppure commerciale@heeliwest.it).