Mongolfiere a Mondovì, concerti, sagre, mostre: gli eventi del weekend aspettando la Befana

Nel primo week end del nuovo anno, ancora tante rappresentazioni legate alla Natività e all’arrivo dell’Epifania.
Non mancano le proposte di attività outdoor sulla neve e camminate nella natura.
A Mondovì prende il via il raduno aerostatico con decine di mongolfiere che si alzeranno in volo nei cieli cuneesi.
Concerti, sagre, mostre, laboratori per i più piccoli e rappresentazioni teatrali completano le offerte del fine settimana in Granda.
Ricordiamo che per i numerosi presepi artistici o meccanici esposti nel periodo si può consultare il sito https://www.presepiviventi.it/Cuneo
Si consiglia sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo!
Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it
***
CUNEO
MUSICA OCCITANA
Sabato 3 gennaio, alle ore 18, nella chiesa di San Sebastiano si terrà il concerto “Angels, Pastres, Miracles” dell’ensemble Gai Saber. Ingresso libero. Info: www.museodiocesanocuneo.it
CUNEO
80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE
Sabato 3 e domenica 4 gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.
CUNEO
DI SONNI E SOGNI
Domenica 4 gennaio, alle 19.30, presso il Complesso Monumentale di San Francesco, visita spettacolo notturna in mostra per bambini dai 7 agli 11 anni. Quale è la differenza tra un desiderio ed un sogno? La Galleria Borghese diventa un portale per esplorare i propri sogni. Attività organizzata all'interno della mostra "La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione". Evento gratuito con prenotazione obbligatoria. Info: https://fondazionecrc.it/
CUNEO
TRA LE PAGINE DI UNA VITA
Sabato 3 e domenica 4 gennaio sarà visitabile presso Il Museo Casa Galimberti, la mostra “Tra le pagine di una vita”, un percorso nato dal lavoro intenso e sensibile degli studenti del Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo. Ingresso libero. Info: https://www.comune.cuneo.it/vivere-il-comune/luoghi/museo-casa-galimberti/
***
ACCEGLIO
JOURN DI REI
Sabato 3 e domenica 4 gennaio prosegue "Le Journ di Rei", tantissimi eventi per festeggiare la Befana e l'arrivo dei Re Magi: mostra mercato dell'Epifania negli spazi riscaldati del Comune con tantissime bancarelle di oggettistica e artigianato, visite guidate al Museo di Arte Sacra e al Museo dell'Orologio, laboratori per bambini, appuntamenti enogastronomici, musicali e grande falò finale. Info: https://www.comune.acceglio.cn.it/
***
ALBA
FIERA DEL DISCO
Sabato 3 e domenica 4 gennaio, presso il Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra” in piazza Medford 3, si terrà la Fiera del Disco. Alle ore 15.30, incontro con Guido Harari, che presenta Sguardi randagi. 50 anni di fotografie e incontri. Domenica 4 gennaio, alle ore 15.30, presentazione del libro Viale Monte Nero 55 (Edizioni Isenzatregua) di Alice Montalbetti, figlia del fotografo Caesar Monti. Info: www.associazionealec.it/
ALBA
ERA GALLIZIO
Sabato 3 e domenica 4 gennaio sarà visitabile la mostra “Era Gallizio - Pinot Gallizio e la scoperta della preistoria” presso il Museo civico archeologico e di scienze naturali Federico Eusebio. Orario: 10 - 13 e 15 – 19. Info: https://www.comune.alba.cn.it/
ALBA
CALCO DELLA PIETÀ
Sabato 3 e domenica 4 gennaio, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, visitabile il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali nel 1942. Orari: 10 – 13 | 15 – 19. Info: https://www.bancadalba.it/
ALBA
IL CIELO VISTO DALLA LUNA
Domenica 4 gennaio, presso l’Auditorium Fondazione Ferrero, alle ore 16, concerto "Il cielo visto dalla luna", con musiche di Ezio Bosso, Astor Piazzolla e Leonard Bernstein. Info:0173/292473.
***
BENE VAGIENNA
MOSTRE
Per visitare le numerose mostre in corso a Bene Vagienna consultare il sito https://www.amicidibene.it/ per gli orari nel periodo natalizio.
***
BOVES
NATALE DI SOLIDARIETÁ
Domenica 4 gennaio si recupera la 23a edizione di “Natale di Solidarietà – Memorial Nathalie Pochard”, con ritrovo alle ore 9.30 in piazza Mottini e percorso di 6 km. Il ricavato della corsa - camminata sarà devoluto alla Scuola Materna Divina Provvidenza di Rivoira.
***
BRA
DEDALUS - TUTTI DESIGNERS
Sabato 3 e domenica 4 gennaio sarà visitabile a Palazzo Mathis la mostra di Dedalus Bra “Tutti Designers”, rassegna dedicata al design, ideata da Francesco Comoglio. In mostra 30 autori, dai maestri agli emergenti per 150 opere dagli anni Settanta ad oggi, che coprono 50 anni di storia del design Italiano e creano una connessione vitale tra 900 e contemporaneità. Orario continuato dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it/category/eventi/
BRA
MOSTRA BIODIVERSITÀ DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA
Domenica 4 gennaio, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, presso il Museo Civico di Storia naturale “Craveri”, sarà possibile visitare la mostra fotografica "Biodiversità del Piemonte e della Valle d'Aosta", promossa dall'Associazione Naturalistica Piemontese. La mostra vede l'esposizione degli scatti vincitori del Concorso fotografico ANP 2025. Info: www.museidibra.it/
***
BUSCA
SBAM!
Sabato 3 gennaio, in orario 10-12 / 15.30-18.30 e domenica 4 gennaio, in orario 10-12 / 14.30-18.30, sarà visitabile presso Casa Francotto la mostra “SBAM-Un percorso nella Pop Art!” Info: https://sbampopart.it/
***
CARAGLIO
ESCURSIONE NOTTURNA
Sabato 3 gennaio, a partire dalle ore 18 presso il Filatoio di Caraglio, partenza per escursione notturna sull'alpe Chastlar alle spalle del Santuario di San Magno. Al rientro si degusteranno le prelibatezze dell'agriturismo "La Meiro" di Castelmagno. Evento a pagamento. Info: https://www.emotionalp.com/
***
CASOTTO
MAGIA D’INVERNO AL CASTELLO DI CASOTTO
Domenica 4 gennaio, con ritrovo alle ore 10 alla Locanda del Mulino, avrà luogo l’esperienza “Magia d’inverno al Castello di Casotto”, un format che fonde l'escursionismo invernale tra i boschi innevati, con il fascino storico di una delle più suggestive Residenze Reali piemontesi, situata a 1.090 metri di quota nel cuore della Valcasotto. Info:
https://kalata.it/revelia/la-magia-dellinverno-al-castello-di-casotto/
***
CERESOLE D’ALBA
VISITE AL MUBATT
Domenica 4 gennaio, dalle ore 10 alle ore 13 (ultima visita ore 12.30) e dalle ore 14 alle 18 (ultima visita ore 17.30) sarà aperto il Museo della Battaglia. Info: https://www.turismoinlanga.it/it/museo-della-battaglia-ceresole-dalba/
***
CHERASCO
"SBAM - UN PERCORSO NELLA POP ART"
Sabato 3 e domenica 4 gennaio, presso Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione di 150 opere, un viaggio vibrante attraverso la Pop Art, movimento che ha rivoluzionato il panorama artistico del XX secolo. Orari 9.30/12.30 – 14.30/18.30. Info: 0172/427050.
***
DEMONTE
VISITE A PALAZZO BORELLI
Sabato 3 e domenica 4 gennaio, alle 10.30 e alle 15.30, saranno possibili le visite guidate a Palazzo Borelli. Info: 328 20 32 182.
DEMONTE DA SCOPRIRE
Domenica 4 gennaio, alle 14.30, “Caccia al Tesoro” per scoprire i segreti del borgo ed esplorare il territorio. Info: 328 20 32 182.
***
DRONERO
JEAN GAUMY - BAYO E MONTAGNA
Nel week end visitabile, dalle 15 alle 19, presso il Museo Mallè, la mostra fotografica “Jean Gaumy – Bayo e Montagna”. Ingresso libero. Info: https://www.museomalle.org/
***
ELVA
FIACCOLATA NOTTURNA
Sabato 3 gennaio alle ore 17.30 dal Colle della Cavallina, con arrivo alla Borgata Serre, lungo un percorso facile e panoramico, si terrà una fiaccolata sotto il cielo stellato. Al termine della passeggiata ci sarà una piacevole apericena a cura della Pro Loco. Evento a pagamento. Info: 339 82 04 764.
***
ENTRACQUE
CUNEO GOSPEL CHOIR
Domenica 4 gennaio, dalle ore 21, la Confraternita di Santa Croce ospita il Cuneo Gospel Choir in concerto, una musica che racconta il dolore, le difficoltà e le frustrazioni della vita quotidiana, ma anche la fede e la speranza di liberazione e di riscatto. Ingresso libero. Info: https://www.turismoentracque.it/eventi/
ENTRACQUE
TI RACCONTO UNA STORIA
Sabato 3 gennaio, alle 17.30, presso il centro “Uomini e lupi”, attività dedicata ai bambini dai 5 anni con letture e laboratori. Info: 0171/978616.
***
FOSSANO
UN DOLCE NATALE
Nel week end continuano nel suggestivo centro storico gli eventi di “Un Dolce Natale”. Info: https://www.visitfossano.it/
FOSSANO
STAFFETTA DELLE BEFANE
Domenica 4 gennaio dalle 16.30 presso la pista d’atletica del villaggio sportivo, 2a edizione della "Staffetta delle Befane", corsa/passeggiata a squadre composte da due befane e una scopa. Info: https://www.strafossan.it/
***
FRABOSA SOTTANA - PIANVIGNALE
PRESEPE VIVENTE
Domenica 4 gennaio, dalle 10 alle 17, torna il presepe vivente di Pianvignale (frazione di Frabosa Sottana), anche quest'anno chiamato “Presepe per la Pace". La Sacra Famiglia e i Re Magi nella cornice degli antichi mestieri e specialità enogastronomiche della tradizione. Info: 0174/244482.
***
LIMONE PIEMONTE
LIGHT, MUSIC & FIRE
Sabato 3 gennaio, sulla pista del Maneggio, dalle ore 18, torna l'evento Light, music & fire con fiaccolata, musica, animazione e fuochi artificiali. Dalle 17.30 musica con Anisa Dj alla quale seguirà, dalle 18, la fiaccolata dei bimbi e l’esibizione dei Maestri della Scuola Sci Limone. Il tutto accompagnato da effetti speciali e spettacolo con i fuochi artificiali “piromusicali”. Al termine dell’evento cioccolata calda e vin brûlé per tutti gli spettatori. Ingresso libero. Info: https://www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita
LIMONE PIEMONTE
RESTI TRA NOI
Sabato 3 gennaio alle ore 21 al teatro "Alla Confraternita" di Limone Piemonte spettacolo teatrale di Filippo Bessone e L’Ora Canonica "Resti tra Noi". Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
LIMONETTO
SNOW WALK
Sabato 3 gennaio, dalle ore 10, presso l’Anfiteatro si terrà la Snow Walk, ciaspolata non competitiva con percorso ad anello fino all'Eremo francescano. La quota di partecipazione è simbolica, fissata a 5€: ogni iscritto riceverà in omaggio una cartella per la tombola benefica che si terrà il giorno successivo, il 4 gennaio. Info: https://www.limoneturismo.it/pagina.php?id=111&lang=ita
***
MANGO
PRESEPE DI LUCI
Sabato 3 gennaio, dalle ore 17.30, sarà acceso il Presepe di Luce, con circa 80 sagome, raffiguranti i personaggi del presepe, installate su tutto il territorio e sulle colline, che illuminandosi contemporaneamente, creeranno un suggestivo percorso. Info: https://www.manganum.it/
***
MARENE
ONDE DI TERRA
Domenica 4 gennaio, alle ore 15, presso l'Auditorium San Giuseppe di Marene, proiezione del film "Onde di Terra". Ambientato nelle Langhe degli anni '70, tratta questioni sociali, la pallapugno, pagine di letteratura, amori e solitudini dalle spiagge della Calabria alle onde delle colline piemontesi. Ingresso libero.
***
MONDOVÌ
RADUNO AEROSTATICO
Sabato 3 gennaio alle ore 16, cerimonia di apertura e presentazione degli equipaggi partecipanti al “Raduno aerostatico Internazionale dell’Epifania”.
Alle 18.30 Nightglow - Stanger Balloons – mongolfiere gonfiate al buio a tempo di musica. Non verranno effettuati voli nella giornata di sabato.
Domenica 4 gennaio, le mongolfiere giungeranno all’area di decollo tra le 8.30 e le 9, gonfieranno e si alzeranno in volo. Alle ore 10 – 12: voli vincolati per bambini.
Pomeriggio, decollo delle mongolfiere: le mongolfiere giungeranno all’area di decollo tra le 14 e le 14.30, gonfieranno e si alzeranno in volo. Info: https://www.aeroclubmondovi.it/
MONDOVÌ
LUMINA
Domenica 4 gennaio, alle ore 11, prenderà il via “Lùmina”, un atlante del tempo condiviso, attività speciale per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni presso la Torre del Belvedere di Mondovì. La prenotazione è obbligatoria. Info: 011/19560449.
MONDOVÌ
Sabato 3 e domenica 4 gennaio nello Chapiteau Nice di Parco Europa continuano gli spettacoli di circo contemporaneo “Vertigo Gala - True Colors”. Info: https://turismo.comune.mondovi.cn.it/eventi/3506782/vertigo-christmas-festival
***
ORMEA
NATALE A ORMEA
Nel week end proseguono le iniziative di “Natale a Ormea 2025”, con musica, tradizioni e momenti di autentica condivisione. Info: 0174/392157 - turismo@comune.ormea.cn.it
***
PRAZZO
TREK DELLA VALLE MAIRA
Domenica 4 gennaio, la Compagnia del Buon Cammino propone un trek in Valle Maira, con 7 km di percorso, dalla frazione Maddalene di Prazzo a Ussolo e ritorno. Ritrovo alle ore 9 a Cartignano presso Bottega del Buon Cammino. Info: 338 79 08 771.
***
PIETRAPORZIO - PONTEBERNARDO
LA FESTO DOU TARLUC
Sabato 3 gennaio con ritrovo alle 14 davanti all’Ecomuseo, partenza della “Ciaspolata del Tarluc” con guida escursionistica e degustazione finale presso Ortiche Bistrot. Possibilità di noleggio ciaspole. Info: 347 23 85 581 https://www.ecomuseopastorizia.it/
***
PONTECHIANALE
LA BEFANA VIENE A PONTE
Domenica 4 gennaio dalle ore 10 sugli impianti sciistici di Pineta Nord si festeggia con “La Befana viene a Ponte”, gara di bob per bambini e famiglie, animata da Zenzero Team. Alle 14 in piazza del municipio musica, animazioni e laboratori. Info: https://www.facebook.com/Pontechianale
***
RACCONIGI
ROYAL COMMUNITY TOUR
Sabato 3 gennaio, con ritrovo alle 14.30 presso l’ufficio turistico in piazza Carlo Alberto, tour dedicato alle tradizioni natalizie dei racconigesi e della famiglia Savoia. Info: https://www.cuneoalps.it/
***
SALUZZO
NATALE A SALUZZO
Nel week end proseguono gli appuntamenti di “Natale a Saluzzo”, con mercatini, animazioni per bambini, concerti, presepi viventi, visite guidate dedicate e imperdibili spettacoli pirotecnici. Info: https://fondazionebertoni.it/natale-2025/
***
SAMPEYRE - RORE
RATTOPPÈ
Sabato 3 gennaio, alle ore 21, presso l’associazione culturale “Lu Cunvent” in borgata Rore 63, andrà in scena il recital tra canto e ventriloquia “Rattoppè”.
SAMPEYRE
ASPETTANDO LA BEFANA
Sabato 3 gennaio dalle ore 17 negozi e ristoratori proporranno bancarelle e aperitivi in musica. Laboratori, truccabimbi, ciaspolata notturna e concerto in borgata Becetto alle ore 21, eseguito dalla Corale Alpina “Tenente Guglio Bracco”. Domenica 4 gennaio, alle ore 14.30, partenza dell’escursione naturalistica per famiglie “Tracce sulla neve” da Calchesio a Villar. Info: 349 67 80 421 - 329 31 77 579.
***
SAVIGLIANO
ASPETTANDO LA BEFANA
Domenica 4 gennaio, presso il Museo Ferroviario Piemontese, si terrà "Aspettando la Befana al Museo Ferroviario". Alle ore 10 visita guidata e corsette sul trenino. Alle ore 11 laboratorio creativo a tema. Età consigliata: 3-10 anni. Prenotazione richiesta. Info: www.museoferroviariopiemontese.it
SAVIGLIANO
APE PINA
Domenica 4 gennaio, alle ore 16.30 al Teatro Milanollo, andrà in scena la storia di Pina, un’ape che si è smarrita ed è entrata per caso in teatro dopo aver perso l’orientamento a causa di un mostro fatto di polvere che ruba i ricordi. Guidata dall’attrice, Pina intraprende un viaggio avventuroso per ritrovare il suo alveare. È un racconto semplice e delicato, pensato per i più piccoli, che parla di animali, fiori e relazioni. Info: 0172/710 222.
***
VALDIERI
NOTE DI BUON ANNO
Sabato 3 gennaio, alle ore 21, presso la chiesa parrocchiale di Sant'Anna di Valdieri, si terrà il concerto "Note di Buon Anno". Evento libero e gratuito. Info: prolocosannavaldieri@gmail.com
***
VERNANTE
CONCERTO E SPETTACOLO DI MAGIA
Sabato 3 gennaio, alle ore 21 nel teatro Ex Confraternita “A che cosa servono le mani”, concerto di Bastian Contrario Band. Domenica 4 gennaio, alle ore 21 nel teatro Ex Confraternita, spettacolo di magia con Valéry, Daniel, Smith e Johnny. Info: 0171/920550.
***
VICOFORTE
SALITA ALLA CUPOLA
Domenica 4 gennaio apertura straordinaria della cupola del Santuario, con due possibilità di visita: la salita guidata alla cupola oppure la formula speciale che abbina l’esperienza in quota al “Brunch in dimora storica”. Info: https://kalata.it/esperienza/santuario-di-vicoforte-magnificat-cupola-ellittica