Mongolfiere a Mondovì, concerti, sagre, mostre: gli eventi del weekend aspettando la Befana

Nel primo week end del nuovo anno, ancora tante rappresentazioni legate alla Natività e all’arrivo dell’Epifania.

Non mancano le proposte di attività outdoor sulla neve e camminate nella natura.

A Mondovì prende il via il raduno aerostatico con decine di mongolfiere che si alzeranno in volo nei cieli cuneesi.

Concerti, sagre, mostre, laboratori per i più piccoli e rappresentazioni teatrali completano le offerte del fine settimana in Granda.

Ricordiamo che per i numerosi presepi artistici o meccanici esposti nel periodo si può consultare il sito https://www.presepiviventi.it/Cuneo

Si consiglia sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo!

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO

MUSICA OCCITANA

Sabato 3 gennaio, alle ore 18, nella chiesa di San Sebastiano si terrà il concerto “Angels, Pastres, Miracles” dell’ensemble Gai Saber. Ingresso libero. Info: www.museodiocesanocuneo.it

CUNEO

80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Sabato 3 e domenica 4 gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO

DI SONNI E SOGNI

Domenica 4 gennaio, alle 19.30, presso il Complesso Monumentale di San Francesco, visita spettacolo notturna in mostra per bambini dai 7 agli 11 anni. Quale è la differenza tra un desiderio ed un sogno? La Galleria Borghese diventa un portale per esplorare i propri sogni. Attività organizzata all'interno della mostra "La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione". Evento gratuito con prenotazione obbligatoria. Info: https://fondazionecrc.it/

CUNEO

TRA LE PAGINE DI UNA VITA

Sabato 3 e domenica 4 gennaio sarà visitabile presso Il Museo Casa Galimberti, la mostra “Tra le pagine di una vita”, un percorso nato dal lavoro intenso e sensibile degli studenti del Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo. Ingresso libero. Info: https://www.comune.cuneo.it/vivere-il-comune/luoghi/museo-casa-galimberti/

***

ACCEGLIO

JOURN DI REI

Sabato 3 e domenica 4 gennaio prosegue "Le Journ di Rei", tantissimi eventi per festeggiare la Befana e l'arrivo dei Re Magi: mostra mercato dell'Epifania negli spazi riscaldati del Comune con tantissime bancarelle di oggettistica e artigianato, visite guidate al Museo di Arte Sacra e al Museo dell'Orologio, laboratori per bambini, appuntamenti enogastronomici, musicali e grande falò finale. Info: https://www.comune.acceglio.cn.it/

***

ALBA

FIERA DEL DISCO

Sabato 3 e domenica 4 gennaio, presso il Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra” in piazza Medford 3, si terrà la Fiera del Disco. Alle ore 15.30, incontro con Guido Harari, che presenta Sguardi randagi. 50 anni di fotografie e incontri. Domenica 4 gennaio, alle ore 15.30, presentazione del libro Viale Monte Nero 55 (Edizioni Isenzatregua) di Alice Montalbetti, figlia del fotografo Caesar Monti. Info: www.associazionealec.it/

ALBA

ERA GALLIZIO

Sabato 3 e domenica 4 gennaio sarà visitabile la mostra “Era Gallizio - Pinot Gallizio e la scoperta della preistoria” presso il Museo civico archeologico e di scienze naturali Federico Eusebio. Orario: 10 - 13 e 15 – 19. Info: https://www.comune.alba.cn.it/

ALBA

CALCO DELLA PIETÀ

Sabato 3 e domenica 4 gennaio, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, visitabile il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali nel 1942. Orari: 10 – 13 | 15 – 19. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA

IL CIELO VISTO DALLA LUNA

Domenica 4 gennaio, presso l’Auditorium Fondazione Ferrero, alle ore 16, concerto "Il cielo visto dalla luna", con musiche di Ezio Bosso, Astor Piazzolla e Leonard Bernstein. Info:0173/292473.

***

BENE VAGIENNA

MOSTRE

Per visitare le numerose mostre in corso a Bene Vagienna consultare il sito https://www.amicidibene.it/ per gli orari nel periodo natalizio.

***

BOVES

NATALE DI SOLIDARIETÁ

Domenica 4 gennaio si recupera la 23a edizione di “Natale di Solidarietà – Memorial Nathalie Pochard”, con ritrovo alle ore 9.30 in piazza Mottini e percorso di 6 km. Il ricavato della corsa - camminata sarà devoluto alla Scuola Materna Divina Provvidenza di Rivoira.

***

BRA

DEDALUS - TUTTI DESIGNERS

Sabato 3 e domenica 4 gennaio sarà visitabile a Palazzo Mathis la mostra di Dedalus Bra “Tutti Designers”, rassegna dedicata al design, ideata da Francesco Comoglio. In mostra 30 autori, dai maestri agli emergenti per 150 opere dagli anni Settanta ad oggi, che coprono 50 anni di storia del design Italiano e creano una connessione vitale tra 900 e contemporaneità. Orario continuato dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it/category/eventi/

BRA

MOSTRA BIODIVERSITÀ DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Domenica 4 gennaio, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, presso il Museo Civico di Storia naturale “Craveri”, sarà possibile visitare la mostra fotografica "Biodiversità del Piemonte e della Valle d'Aosta", promossa dall'Associazione Naturalistica Piemontese. La mostra vede l'esposizione degli scatti vincitori del Concorso fotografico ANP 2025. Info: www.museidibra.it/

***

BUSCA

SBAM!

Sabato 3 gennaio, in orario 10-12 / 15.30-18.30 e domenica 4 gennaio, in orario 10-12 / 14.30-18.30, sarà visitabile presso Casa Francotto la mostra “SBAM-Un percorso nella Pop Art!” Info: https://sbampopart.it/

***

CARAGLIO

ESCURSIONE NOTTURNA

Sabato 3 gennaio, a partire dalle ore 18 presso il Filatoio di Caraglio, partenza per escursione notturna sull'alpe Chastlar alle spalle del Santuario di San Magno. Al rientro si degusteranno le prelibatezze dell'agriturismo "La Meiro" di Castelmagno. Evento a pagamento. Info: https://www.emotionalp.com/

***

CASOTTO

MAGIA D’INVERNO AL CASTELLO DI CASOTTO

Domenica 4 gennaio, con ritrovo alle ore 10 alla Locanda del Mulino, avrà luogo l’esperienza “Magia d’inverno al Castello di Casotto”, un format che fonde l'escursionismo invernale tra i boschi innevati, con il fascino storico di una delle più suggestive Residenze Reali piemontesi, situata a 1.090 metri di quota nel cuore della Valcasotto. Info:

https://kalata.it/revelia/la-magia-dellinverno-al-castello-di-casotto/

***

CERESOLE D’ALBA

VISITE AL MUBATT

Domenica 4 gennaio, dalle ore 10 alle ore 13 (ultima visita ore 12.30) e dalle ore 14 alle 18 (ultima visita ore 17.30) sarà aperto il Museo della Battaglia. Info: https://www.turismoinlanga.it/it/museo-della-battaglia-ceresole-dalba/

***

CHERASCO

"SBAM - UN PERCORSO NELLA POP ART"

Sabato 3 e domenica 4 gennaio, presso Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione di 150 opere, un viaggio vibrante attraverso la Pop Art, movimento che ha rivoluzionato il panorama artistico del XX secolo. Orari 9.30/12.30 – 14.30/18.30. Info: 0172/427050.

***

DEMONTE

VISITE A PALAZZO BORELLI

Sabato 3 e domenica 4 gennaio, alle 10.30 e alle 15.30, saranno possibili le visite guidate a Palazzo Borelli. Info: 328 20 32 182.

DEMONTE DA SCOPRIRE

Domenica 4 gennaio, alle 14.30, “Caccia al Tesoro” per scoprire i segreti del borgo ed esplorare il territorio. Info: 328 20 32 182.

***

DRONERO

JEAN GAUMY - BAYO E MONTAGNA

Nel week end visitabile, dalle 15 alle 19, presso il Museo Mallè, la mostra fotografica “Jean Gaumy – Bayo e Montagna”. Ingresso libero. Info: https://www.museomalle.org/

***

ELVA

FIACCOLATA NOTTURNA

Sabato 3 gennaio alle ore 17.30 dal Colle della Cavallina, con arrivo alla Borgata Serre, lungo un percorso facile e panoramico, si terrà una fiaccolata sotto il cielo stellato. Al termine della passeggiata ci sarà una piacevole apericena a cura della Pro Loco. Evento a pagamento. Info: 339 82 04 764.

***

ENTRACQUE

CUNEO GOSPEL CHOIR

Domenica 4 gennaio, dalle ore 21, la Confraternita di Santa Croce ospita il Cuneo Gospel Choir in concerto, una musica che racconta il dolore, le difficoltà e le frustrazioni della vita quotidiana, ma anche la fede e la speranza di liberazione e di riscatto. Ingresso libero. Info: https://www.turismoentracque.it/eventi/

ENTRACQUE

TI RACCONTO UNA STORIA

Sabato 3 gennaio, alle 17.30, presso il centro “Uomini e lupi”, attività dedicata ai bambini dai 5 anni con letture e laboratori. Info: 0171/978616.



***

FOSSANO

UN DOLCE NATALE

Nel week end continuano nel suggestivo centro storico gli eventi di “Un Dolce Natale”. Info: https://www.visitfossano.it/

FOSSANO

STAFFETTA DELLE BEFANE

Domenica 4 gennaio dalle 16.30 presso la pista d’atletica del villaggio sportivo, 2a edizione della "Staffetta delle Befane", corsa/passeggiata a squadre composte da due befane e una scopa. Info: https://www.strafossan.it/

***

FRABOSA SOTTANA - PIANVIGNALE

PRESEPE VIVENTE

Domenica 4 gennaio, dalle 10 alle 17, torna il presepe vivente di Pianvignale (frazione di Frabosa Sottana), anche quest'anno chiamato “Presepe per la Pace". La Sacra Famiglia e i Re Magi nella cornice degli antichi mestieri e specialità enogastronomiche della tradizione. Info: 0174/244482.

***

LIMONE PIEMONTE

LIGHT, MUSIC & FIRE

Sabato 3 gennaio, sulla pista del Maneggio, dalle ore 18, torna l'evento Light, music & fire con fiaccolata, musica, animazione e fuochi artificiali. Dalle 17.30 musica con Anisa Dj alla quale seguirà, dalle 18, la fiaccolata dei bimbi e l’esibizione dei Maestri della Scuola Sci Limone. Il tutto accompagnato da effetti speciali e spettacolo con i fuochi artificiali “piromusicali”. Al termine dell’evento cioccolata calda e vin brûlé per tutti gli spettatori. Ingresso libero. Info: https://www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita

LIMONE PIEMONTE

RESTI TRA NOI

Sabato 3 gennaio alle ore 21 al teatro "Alla Confraternita" di Limone Piemonte spettacolo teatrale di Filippo Bessone e L’Ora Canonica "Resti tra Noi". Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

LIMONETTO

SNOW WALK

Sabato 3 gennaio, dalle ore 10, presso l’Anfiteatro si terrà la Snow Walk, ciaspolata non competitiva con percorso ad anello fino all'Eremo francescano. La quota di partecipazione è simbolica, fissata a 5€: ogni iscritto riceverà in omaggio una cartella per la tombola benefica che si terrà il giorno successivo, il 4 gennaio. Info: https://www.limoneturismo.it/pagina.php?id=111&lang=ita

***

MANGO

PRESEPE DI LUCI

Sabato 3 gennaio, dalle ore 17.30, sarà acceso il Presepe di Luce, con circa 80 sagome, raffiguranti i personaggi del presepe, installate su tutto il territorio e sulle colline, che illuminandosi contemporaneamente, creeranno un suggestivo percorso. Info: https://www.manganum.it/

***

MARENE

ONDE DI TERRA

Domenica 4 gennaio, alle ore 15, presso l'Auditorium San Giuseppe di Marene, proiezione del film "Onde di Terra". Ambientato nelle Langhe degli anni '70, tratta questioni sociali, la pallapugno, pagine di letteratura, amori e solitudini dalle spiagge della Calabria alle onde delle colline piemontesi. Ingresso libero.

***

MONDOVÌ

RADUNO AEROSTATICO

Sabato 3 gennaio alle ore 16, cerimonia di apertura e presentazione degli equipaggi partecipanti al “Raduno aerostatico Internazionale dell’Epifania”.

Alle 18.30 Nightglow - Stanger Balloons – mongolfiere gonfiate al buio a tempo di musica. Non verranno effettuati voli nella giornata di sabato.

Domenica 4 gennaio, le mongolfiere giungeranno all’area di decollo tra le 8.30 e le 9, gonfieranno e si alzeranno in volo. Alle ore 10 – 12: voli vincolati per bambini.

Pomeriggio, decollo delle mongolfiere: le mongolfiere giungeranno all’area di decollo tra le 14 e le 14.30, gonfieranno e si alzeranno in volo. Info: https://www.aeroclubmondovi.it/

MONDOVÌ

LUMINA

Domenica 4 gennaio, alle ore 11, prenderà il via “Lùmina”, un atlante del tempo condiviso, attività speciale per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni presso la Torre del Belvedere di Mondovì. La prenotazione è obbligatoria. Info: 011/19560449.

MONDOVÌ

Sabato 3 e domenica 4 gennaio nello Chapiteau Nice di Parco Europa continuano gli spettacoli di circo contemporaneo “Vertigo Gala - True Colors”. Info: https://turismo.comune.mondovi.cn.it/eventi/3506782/vertigo-christmas-festival

***

ORMEA

NATALE A ORMEA

Nel week end proseguono le iniziative di “Natale a Ormea 2025”, con musica, tradizioni e momenti di autentica condivisione. Info: 0174/392157 - turismo@comune.ormea.cn.it

***

PRAZZO

TREK DELLA VALLE MAIRA

Domenica 4 gennaio, la Compagnia del Buon Cammino propone un trek in Valle Maira, con 7 km di percorso, dalla frazione Maddalene di Prazzo a Ussolo e ritorno. Ritrovo alle ore 9 a Cartignano presso Bottega del Buon Cammino. Info: 338 79 08 771.

***

PIETRAPORZIO - PONTEBERNARDO

LA FESTO DOU TARLUC

Sabato 3 gennaio con ritrovo alle 14 davanti all’Ecomuseo, partenza della “Ciaspolata del Tarluc” con guida escursionistica e degustazione finale presso Ortiche Bistrot. Possibilità di noleggio ciaspole. Info: 347 23 85 581 https://www.ecomuseopastorizia.it/

***

PONTECHIANALE

LA BEFANA VIENE A PONTE

Domenica 4 gennaio dalle ore 10 sugli impianti sciistici di Pineta Nord si festeggia con “La Befana viene a Ponte”, gara di bob per bambini e famiglie, animata da Zenzero Team. Alle 14 in piazza del municipio musica, animazioni e laboratori. Info: https://www.facebook.com/Pontechianale

***

RACCONIGI

ROYAL COMMUNITY TOUR

Sabato 3 gennaio, con ritrovo alle 14.30 presso l’ufficio turistico in piazza Carlo Alberto, tour dedicato alle tradizioni natalizie dei racconigesi e della famiglia Savoia. Info: https://www.cuneoalps.it/

***

SALUZZO

NATALE A SALUZZO

Nel week end proseguono gli appuntamenti di “Natale a Saluzzo”, con mercatini, animazioni per bambini, concerti, presepi viventi, visite guidate dedicate e imperdibili spettacoli pirotecnici. Info: https://fondazionebertoni.it/natale-2025/

***

SAMPEYRE - RORE

RATTOPPÈ

Sabato 3 gennaio, alle ore 21, presso l’associazione culturale “Lu Cunvent” in borgata Rore 63, andrà in scena il recital tra canto e ventriloquia “Rattoppè”.

SAMPEYRE

ASPETTANDO LA BEFANA

Sabato 3 gennaio dalle ore 17 negozi e ristoratori proporranno bancarelle e aperitivi in musica. Laboratori, truccabimbi, ciaspolata notturna e concerto in borgata Becetto alle ore 21, eseguito dalla Corale Alpina “Tenente Guglio Bracco”. Domenica 4 gennaio, alle ore 14.30, partenza dell’escursione naturalistica per famiglie “Tracce sulla neve” da Calchesio a Villar. Info: 349 67 80 421 - 329 31 77 579.

***

SAVIGLIANO

ASPETTANDO LA BEFANA

Domenica 4 gennaio, presso il Museo Ferroviario Piemontese, si terrà "Aspettando la Befana al Museo Ferroviario". Alle ore 10 visita guidata e corsette sul trenino. Alle ore 11 laboratorio creativo a tema. Età consigliata: 3-10 anni. Prenotazione richiesta. Info: www.museoferroviariopiemontese.it

SAVIGLIANO

APE PINA

Domenica 4 gennaio, alle ore 16.30 al Teatro Milanollo, andrà in scena la storia di Pina, un’ape che si è smarrita ed è entrata per caso in teatro dopo aver perso l’orientamento a causa di un mostro fatto di polvere che ruba i ricordi. Guidata dall’attrice, Pina intraprende un viaggio avventuroso per ritrovare il suo alveare. È un racconto semplice e delicato, pensato per i più piccoli, che parla di animali, fiori e relazioni. Info: 0172/710 222.

***

VALDIERI

NOTE DI BUON ANNO

Sabato 3 gennaio, alle ore 21, presso la chiesa parrocchiale di Sant'Anna di Valdieri, si terrà il concerto "Note di Buon Anno". Evento libero e gratuito. Info: prolocosannavaldieri@gmail.com

***

VERNANTE

CONCERTO E SPETTACOLO DI MAGIA

Sabato 3 gennaio, alle ore 21 nel teatro Ex Confraternita “A che cosa servono le mani”, concerto di Bastian Contrario Band. Domenica 4 gennaio, alle ore 21 nel teatro Ex Confraternita, spettacolo di magia con Valéry, Daniel, Smith e Johnny. Info: 0171/920550.

***

VICOFORTE

SALITA ALLA CUPOLA

Domenica 4 gennaio apertura straordinaria della cupola del Santuario, con due possibilità di visita: la salita guidata alla cupola oppure la formula speciale che abbina l’esperienza in quota al “Brunch in dimora storica”. Info: https://kalata.it/esperienza/santuario-di-vicoforte-magnificat-cupola-ellittica