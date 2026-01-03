Vigili del Fuoco volontari di Barge: nel 2025 quasi 200 interventi sul territorio

Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Barge chiude il 2025 con numeri che raccontano, meglio di qualsiasi enfasi, il peso concreto di un presidio essenziale per la sicurezza del territorio. Nel corso dell’anno sono stati 196 gli interventi di soccorso tecnico urgente, a testimonianza di un’attività costante che ha interessato non solo i comuni di diretta competenza, ma anche aree limitrofe, in un quadro di collaborazione ormai strutturata tra distaccamenti.

L’organico operativo ha potuto contare su 12 vigili del fuoco volontari, che hanno garantito continuità di servizio attraverso un impegno complessivo significativo. Le ore di pronta disponibilità hanno raggiunto quota 32.831, a cui si aggiungono 1.039 ore di addestramento e 1.193 ore effettive di intervento, dati che restituiscono la dimensione di un’attività che non si limita all’emergenza, ma richiede preparazione costante e aggiornamento tecnico.

Guardando alla tipologia degli interventi, il quadro del 2025 evidenzia una forte incidenza degli incendi, che con 43 uscite rappresentano una delle principali voci operative. Seguono 20 interventi per incidenti, 32 interventi di soccorso a persone e 2 interventi per danni d’acqua, mentre la parte più consistente dell’attività, 99 interventi, riguarda operazioni di varia natura come aperture di porte, bonifiche, messa in sicurezza di alberi pericolanti e altri interventi di prevenzione e tutela.

Dal punto di vista territoriale, la presenza del distaccamento si conferma centrale per Barge, con 63 interventi, e per Bagnolo Piemonte, dove se ne contano 44. A seguire Paesana con 29 interventi, Revello con 18, Envie con 10 e Sanfront con 7. Numerosi anche gli interventi nei comuni di Gambasca, Martiniana Po, Crissolo, Saluzzo, Bibiana, Cavour, Ostana, Vigone, Pontechianale e Rifreddo, a dimostrazione di una disponibilità che va oltre i confini amministrativi di competenza.

Il territorio di riferimento del distaccamento comprende infatti Barge, Bagnolo Piemonte, Envie, Paesana, Crissolo, Oncino e Ostana, ma gli interventi effettuati in altri comuni confermano il ruolo di supporto svolto a favore delle squadre limitrofe, soprattutto nei momenti di maggiore carico operativo.

Nel corso del 2025 i Vigili del Fuoco Volontari di Barge hanno operato con cinque mezzi, percorrendo complessivamente 6.570 chilometri tra interventi e attività di servizio. Un dato che restituisce anche la dimensione logistica dell’impegno richiesto, spesso in contesti territoriali complessi e montani.