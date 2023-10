Nuovo ospedale di Savigliano: lunedì la Regione delibera il finanziamento di 7 milioni per la progettazione [VIDEO]

“Si è conclusa la gara per il nuovo ospedale di Savigliano e lunedì in Giunta delibereremo il finanziamento di 7 milioni per la progettazione”. È quanto ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, a margine della cabina di regia in Prefettura sul nuovo ospedale di Cuneo.

Come abbiamo scritto sul nostro giornale è stato lo Studio Altieri di Thiene, in provincia di Vicenza, ad aggiudicarsi provvisoriamente l’incarico per progettare il nuovo ospedale che sorgerà sulla strada provinciale 662 ‘Saluzzo-Savigliano,’ vicino alla zona industriale saviglianese di via Sprina, distante meno di tre chilometri dal centro di Savigliano e 10 da Saluzzo.

“Decorsi i 30 giorni l'azienda sanitaria affiderà la progettazione e, in accordo con Inail, procederemo con il cronoprogramma pienamente rispettato. Il Comune di Savigliano intanto sta facendo la variante al piano regolatore per rendere urbanisticamente idonea l'area”, conclude Icardi.