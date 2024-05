Emergenze in sala parto, come affrontarle? Se ne discuterà a Savigliano

Il simulatore di pratiche in sala parto in caso di emergenza

“Lavorare in team in sala parto: come affrontare un’emergenza” è il tema del corso di formazione organizzato dalla struttura complessa Ostetricia e Ginecologia del SS. Annunziata, in programma su tre edizioni il 13 maggio, il 21 ottobre e l’11 novembre prossimi presso la sala Congressi dell’ospedale di Savigliano.

Nel corso dell’evento formativo, al quale parteciperanno, in qualità di docenti, medici specialisti ostetriche e infermiere, si discuterà di emorragia post partum, di distocia della spalla, rianimazione neonatale in sala parto.

Nella seconda parte del corso sono previste simulazioni pratiche, con l’utilizzo anche del simulatore donato dalle ONLUS Amici dell'Ospedale e Fiore della Vita, sui temi trattati nella mattinata, cui seguirà la visione di filmati e le discussioni. Pensato e organizzato inizialmente per l’aggiornamento pratico del personale che opera sull’ospedale di Savigliano è estensibile poi a tutto il personale Asl coinvolto nella nascita.

Luciano Chiarolini, direttore della struttura complessa Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Savigliano, è il direttore scientifico del corso: “Si tratta della prima iniziativa formativa di addestramento pratico sulle emergenze intrapartali basata su simulatori di questa Asl ed è stata studiata per renderla quanto più possibile realistica e coinvolgente; prevede la possibilità, da parte dei partecipanti, di consolidare le proprie competenze anche manuali, pratiche oltre che organizzative in condizioni di emergenza nel rispetto delle linee guida ma senza rischi per le pazienti, evitando e correggendo eventuali errori che potrebbero essere pericolosi in condizioni reali”.