Arriva dal Veneto lo Studio che si aggiudica la progettazione del nuovo ospedale di Saluzzo-Savigliano-Fossano

Lo Studio Altieri di Thiene, in provincia di Vicenza si è aggiudicato provvisoriamente l’incarico per progettare il nuovo ospedale che sorgerà sulla strada provinciale 662 ‘Saluzzo-Savigliano,’ vicino alla zona industriale saviglianese di via Sprina, distante meno di tre chilometri dal centro di Savigliano e 10 da Saluzzo.

Il nuovo nosocomio, che è stato approvato da 56 Comuni del saviglianese, saluzzese e fossanese, sarà costruito nel territorio del ‘Quadrante Nord Ovest’ dell'Asl Cn1.

L’apertura delle buste relativa all’offerta è avvenuta lo scorso mercoledì 27 settembre, nella sala conferenze dell’ospedale S.S. Annunziata di Savigliano. Oltre allo Studio Altieri hanno concorso al bando altre cinque aziende.

L’impresa veneta ha presentato un ribasso sulla base d’asta stimata per la progettazione, (oltre 12 milioni di euro) del 44,18%, aggiudicandosi un punteggio totale di 79,67.

Al secondo posto, con un punteggio totale di 79,27, la RPA di Perugia con un ribasso di 48,50%; al terzo la Tecnicaer di Aosta con 79,25 punti e un ribasso più elevato che consta nel 5,32% in meno rispetto a Studio Alfieri, corrispondente al 49,5%; al quarto posto la Proger di Pescara con 78,64 punti e un ribasso del 40%; quinta classificata l’Ati di Pisa che quantifica 78,12 punti totali e un ribasso di 48,88% al sesto e ultimo posto la Sd Partners di Milano con 61,63 punti e un ribasso sulla base d’aste di 31,88.

La commissione che ha selezionato le aziende partecipanti al bando era composta dal dottor Paolo Tofanini in qualità di Presidente, medico ed ex direttore generale dell’Asl di Alessandria, ora in pensione; dall’architetto Giorgia Zunino, dipendente dell’ufficio tecnico dell’ospedale di Genova e dall’architetto Maurizio Origlia, dirigente, responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Asl Cn1.

Sarà necessario attendere 35 giorni dall’aggiudicazione provvisoria alla Studio Altieri per avere la conferma definitiva dell’incarico, dopo cioè le necessarie verifiche sull’azienda e nel caso venissero presentati ricorsi dalle altre partecipanti al bando.

Sarà poi la direzione dell’Asl Cn1 a comunicarlo formalmente alla Regione e all’Inail, l’ente previdenziale che finanzierà l’investimento di edilizia sanitaria.

La proposta tecnica per i criteri di assegnazione del bando ha un peso del 70% nell’ambito del giudizio complessivo sul progetto presentato e del 30% per l’aspetto quello economico.

Per la progettazione del nuovo ospedale di Saluzzo-Savigliano-Fossano erano stimati inizialmente 14,7 milioni di euro, scesi poi a più di 12 milioni di euro che con il ribasso sulla base d’asta dovrebbero adesso aggirarsi sui 10 milioni.

Il nuovo nosocomio che prenderà il posto del S.S. Annunziata, rientra nel piano di investimenti sanitari sostenuti dall’Inail (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro), il quale una volta terminata la struttura dovrebbe rimborsare i costi della progettazione.

L'investimento per il progetto di fattibilità tecnico economica del nuovo presidio unico Savigliano-Saluzzo-Fossano è di 2 milioni e 528 mila euro. La somma sarà anticipata dalla Regione e successivamente rimborsata dall'Inail, ente che sosterrà anche i costi di realizzazione che sono stimati in 230 milioni di euro.

La Regione ha aumentato il fondo appositamente creato portandolo da 30 a 42 milioni di euro, ma non è escluso che all’Asl Cn1 venga data la possibilità di indebitarsi per poter partire con la progettazione.

Intanto in apertura dello scorso Consiglio comunale di Savigliano, tenutosi il 28 settembre, il sindaco Antonello Portera ha espresso la soddisfazione da parte sua, dell’assessore Rocco Ferraro che ha la delega per l’ospedale e da parte dell’amministrazione comunale: “A breve sarà emessa una delibera sul nuovo ospedale. Tutte e sei le ditte che hanno partecipato al bando sono di alto livello.

Desidero ringraziare anche la precedente amministrazione che si è occupata dell’iter per l’avvio - dichiara Portera -. Il fatto che si proceda in modo sereno rispetto a molte altre situazione simili in Piemonte è merito di tanti protagonisti a partire dalla direzione dell’Asl Cn1 con i dottor Giuseppe Guerra, alle nostre forze amministrative e ai 56 comuni, compresi il nostro, che hanno trovato un'intesa sul dove costruirlo”.

Soddisfazione anche da parte dell’associazione Amici dell’Ospedale S.S. Annunziata di Savigliano e da parte del presidente Francesco Villois: “Questo passo possiamo considerarlo come una sorta di calcio d’inizio verso l’avvio della realizzazione del nuovo ospedale, così come scelto dai 56 sindaci dei rispettivi Comuni di cui il nosocomio farà da riferimento. Non dobbiamo dimenticare che in attesa della nuova struttura, il S.S. Annunziata rimarrà da cardine per Saluzzo-Savigliano-Fossano come Dipartimento di emergenza, urgenza e accettazione (Dea) di primo livello dove si continueranno a dare servizi d’eccellenza con tecnologie all’avanguardia”.

In Consiglio comunale si è anche parlato della revisione del piano di classificazione acustica del territorio comunale di Savigliano che riguarderà anche l’area del nuovo ospedale.

Intanto dopo che è stata individuata la ditta costruttrice l’Asl dovrà procedere con l’acquisto dei terreni di proprietà privata, mentre il Comune sta aggiornando il piano urbanistico per la costruzione del nuovo ospedale sulla strada provinciale tra Saluzzo e Savigliano nei terreni, oggi agricoli, di fianco allo stabilimento della Panna Elena.