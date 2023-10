Ghisolfi a Marrakech per il gruppo mondiale delle Casse di Risparmio

Il Banchiere e pioniere dell'educazione finanziaria prenderà parte ai lavori del prestigioso evento, organizzato da FMI e Banca mondiale, assieme al funzionario dell'Associazione delle Casse di risparmio italiane, Acri, Francesco Coccia.

Marrakech e il Marocco ripartono, dopo il tragico sisma di un mese fa, anche per il tramite delle iniziative e delle attività del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, che riuniranno nella storica e leggendaria città dell'atlante le massime autorità statali e governative, diplomatiche e finanziarie da ogni Continente e dai principali Paesi industrializzati, emergenti e in via di sviluppo del globo.

L'appuntamento è programmato con un ampio calendario dal 9 al 15 ottobre, articolato in una pluralità di sezioni tematiche: dalla gestione degli shock climatici al governo dei fenomeni inflazionistici, dalla promozione della resilienza e adattamento energetico e climatico delle imprese alla messa a punto di nuovi strumenti per garantire l'accessibilità dei beni primari e alimentari in relazione ai prezzi, fino all'incentivazione di politiche per tradurre la crescita economica in un fattore a elevata intensità occupazionale e lavorativa con una particolare attenzione ai Paesi africani.