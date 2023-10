Cuore in Mente Aps ha organizzato una Pedalata Medico Sportiva non competitiva per cicloturisti, che si svolge domenica 15 ottobre, denominata “Pedalata Cuore in Mente nei vigneti, noccioleti, nelle terre dei tartufi”, nell’ambito della prevenzione delle malattie neurocardiovascolari.

Cuore in Mente è una associazione no-profit di prevenzione sociale composta da semplici cittadini, medici specialisti, infermieri, operatori socio sanitari tutti volontari, costituita a Savigliano ed opera per la prevenzione e la cura delle malattie neurocardiovascolari svolgendo attività Medico- Preventive, Informativo-Educative, Formative e Sportive e organizzando Pedalate a velocità controllata (max 25 kmh).

Il ciclismo - sottolinea Baldassarre Doronzo responsabile scientifico di Cuore in Mente - è l’attività che più di tutte riesce a coniugare divertimento e forma fisica: rende più felici, permette di tenere sotto controllo il peso, mantiene in forma, protegge il cuore, non danneggia le articolazioni, aumenta la resistenza alla fatica e allunga la vita.

La scelta di svolgere la Pedalata a metà di ottobre - precisa Domenico Filippi presidente e coordinatore dell’evento - perché la data è in prossimità della chiusura della campagna ciclistica, e visto che il percorso è moderatamente impegnativo richiede, a chi si iscrive, un minimo di allenamento ed essere in buona salute dal punto di vista medico.

Il ritrovo partenza è previsto alle ore 8,45 e la partenza alle ore 9,30 da piazza degli Alpini a Cherasco con arrivo nella stessa località dopo 62,400 chilometri ed un profilo altimetrico di 1.000 metri che prevede alcuni tratti in salita, comunque non superiori a 250 metri, con pendenza percentuale a due cifre.

il percorso si snoda sulle strade ai piedi e sulle colline di Langa toccando i comuni di Narzole, Lequio Tanaro, Piozzo, Farigliano, Dogliani, Monforte d’Alba, Barolo, La Morra.

Dal momento che le strade non sono chiuse al traffico i partecipanti hanno l’obbligo di attenersi alle norme previste dal Codice della Strada e per garantire la sicurezza sul percorso la Pedalata sarà seguita da motociclisti di Scorta Tecnica aventi i requisiti di legge, da un’auto apri pista, da una ambulanza e da un veicolo per l’assistenza.

L’iscrizione, GRATUITA, tramite e.mail a info@cuoreinmente.it oppure whatsapp 328 8634714.