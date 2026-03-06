 / Attualità

Attualità | 06 marzo 2026, 13:24

Mombarcaro: al via i “Percorsi Tematici” dedicati agli anziani

Quattro appuntamenti presso il Consorzio della Patata per promuovere la socializzazione, il benessere e la valorizzazione delle tradizioni locali attraverso la cucina. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria

Prenderà il via nelle prossime settimane a Mombarcaro il ciclo di incontri “Percorsi Tematici”, un’iniziativa gratuita rivolta alla popolazione anziana del territorio e finalizzata a promuovere socializzazione, benessere e valorizzazione delle tradizioni locali.

Il progetto è promosso dal Consorzio della Patata di Mombarcaro in collaborazione con i servizi socio-assistenziali dell’Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, con il supporto della Cooperativa Valdocco e il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il programma prevede due momenti principali:

  • “Costruiamo un ricettario di tradizioni”, in calendario il 18 e 25 marzo e il 1° aprile dalle 14 alle 16;
  • “Mani in pasta: sperimentiamo le nostre ricette”, previsto per il 7 aprile dalle 19 alle 23.

Gli incontri si svolgeranno presso il Consorzio della Patata di Mombarcaro e sono completamente gratuiti.

Le attività puntano a creare occasioni di incontro tra pari, stimolare la manualità e recuperare il patrimonio gastronomico locale attraverso un approccio partecipativo.

Per iscrizioni è possibile utilizzare il link indicato in locandina (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrUv0mnbO1jEJnlOCJXS3dgJNaZvr1P8czuw27fkKjwQxRhg/viewform) oppure contattare il numero 0174/705600.

comunicato stampa

