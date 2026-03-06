A Garessio il Servizio Civile Universale con “AttivaMente in biblioteca”

È stato pubblicato il Bando 2026 per la selezione di 65.694 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero. Il Servizio civile rappresenta per le giovani generazioni un’importante opportunità di formazione, crescita personale e professionale e di partecipazione attiva alla vita della comunità, grazie a progettualità che valorizzano il territorio e i servizi pubblici.

Il bando è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18 anni compiuti e i 29 anni non compiuti. L’esperienza ha una durata di 12 mesi, prevede un impegno di 24 ore settimanali e garantisce un assegno mensile di 519,47 euro.

Il Comune di Garessio partecipa all’iniziativa proponendo l’impiego di un volontario presso la Biblioteca Civica “Camillo Federici”, nell’ambito del progetto “AttivaMente IN BIBLIOTECA”, dedicato alla promozione della lettura, al supporto ai servizi bibliotecari e alle attività culturali rivolte alla cittadinanza.

Scadenza e modalità di presentazione delle domande

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata. La scadenza è fissata alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026. Si raccomanda di procedere con anticipo per evitare rallentamenti o difficoltà tecniche negli ultimi giorni utili.

Supporto e informazioni

Per assistenza nella compilazione della domanda o per chiarimenti sul bando è possibile visitare la pagina web dedicata o rivolgersi all'Ufficio Servizio Civile della Provincia di Cuneo (C.so Nizza 21, Cuneo - dal lunedì al venerdì, ore 9 - 12), scrivere a serviziocivile@provincia.cuneo.it o telefonare ai numeri: 0171 445 939 – 348 499 1026 – 0171 445 807.

Per informazioni sul progetto locale contattare la Biblioteca Civica “Camillo Federici” (tel. 0174 805612 - biblioteca@comune.garessio.cn.it).