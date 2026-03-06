A Beinette un incontro pubblico per prevenire le truffe agli anziani

Un pomeriggio dedicato all’informazione e alla prevenzione delle truffe, un fenomeno purtroppo sempre più diffuso. Lunedì 9 marzo, alle 14.30, presso la Sala Olivetti di Beinette, si terrà un incontro aperto alla cittadinanza nell’ambito del progetto promosso dalla comunità di Anziani.com.

L’appuntamento sarà dedicato a “Informazioni e consigli pratici per prevenire le truffe ad anziani (e non solo)”, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro che colpiscono soprattutto le persone più fragili.

Durante l’incontro interverrà il maresciallo Gabriele Pirillo, comandante della stazione dell’Arma dei Carabinieri di Peveragno, che illustrerà le modalità più comuni utilizzate dai truffatori e offrirà consigli pratici su come difendersi e prevenire situazioni di rischio.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione per la comunità: conoscere i meccanismi delle truffe è infatti il primo passo per proteggere se stessi e i propri familiari.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Per informazioni è possibile contattare:

A.S. Amelia – tel. 339 8334758 (dal lunedì al venerdì, ore 8.30-13.00) – email: amelia.toscano@csac-cn.it

Miranda Bongiovanni – 339 5968696

Patrizia Sanino – 340 1715006

L’incontro si inserisce in un percorso di collaborazione con i Comuni del territorio per promuovere sicurezza, consapevolezza e tutela dei cittadini, in particolare delle persone anziane.