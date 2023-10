Progetti del PNRR: dal Governo un aiuto per i piccoli Comuni. Più di trenta quelli della provincia in graduatoria

“Il Governo procede con determinazione nel rendere concreto il proprio impegno nel supporto ai piccoli Comuni che devono attuare i progetti previsti dal PNRR, sostenendo gli oneri relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali”.

L’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro - sindaco di Argentera - dichiara così la propria soddisfazione per la conclusione dell’iter di adozione del provvedimento con il quale lo Stato assicurerà il proprio sostegno ai piccoli comuni alleggerendone, per i segretari comunali, i limiti alle spese per il personale.

“Ringrazio per il lavoro, l’impegno e l’attenzione alle piccole realtà comunali - prosegue Ciaburro - il Sottosegretario all’interno Wanda Ferro, con delega al dipartimento per gli Affari interni e territoriali”.

A seguito dell’esame delle istanze pervenuta sull’apposita piattaforma digitale e della successiva elaborazione della graduatoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, è in corso di formalizzazione il provvedimento con il quale verrà disposta l’erogazione delle risorse a copertura degli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali, come previsto dall’articolo 4 e 5 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 1° maggio 2023.

“Questo sostegno - specifica l’onorevole Ciaburro - quantificato in un ammontare annuo pari a 40mila euro, avrà la durata del PNRR e, quindi, sarà erogato fino al 2026, ai comuni con popolazione fino a 5mila abitanti che ne hanno fatto richiesta, fino a concorrenza delle risorse disponibili e previa verifica delle condizioni di accesso al Fondo”.

Per l'anno corrente sarà attribuito un contributo pari ad euro 13.333,00, corrispondente alle risorse per il quarto quadrimestre, a favore dei primi 1.094 enti utilmente collocati in graduatoria, tra i quali figurano i seguenti nella nostra Provincia: Santo Stefano Roero, Vezza d’Alba, Argentera, Envie, Carrù, Frabosa Soprana, Gaiola, Melle, Perlo, Nucetto, Cartignano, Battifollo, Crissolo, Venasca, Valloriate, Rittana, Monesiglio, Vicoforte, Perletto, Casalgrasso, Prazzo, Priero, Caprauna, Isasca, Pagno, Torre Bormida, Mombarcaro, Priola, Alto, Briga Alta, Cossano Belbo, Brossasco, Prunetto, Rifreddo, Monterosso Grana, Verduno, Lesegno, Marmora e Polonghera.