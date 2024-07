Saluzzo, individuato l’autore delle scritte antisemite sul tabellone vicino alla Sinagoga

Grazie all’indagine dei Carabinieri di Saluzzo e alla loro conoscenza del tessuto cittadino si è arrivati in tempi brevi all’individuazione dell’autore dell’atto vandalico che il 9 luglio (leggi qui).

Si tratta di un giovane straniero residente a Saluzzo che ha coperto di scritte ingiuriose, a pennarello indelebile, il totem informativo “Tracce del ricordo”.

Il tabellone, che è già stato ripulito dagli operai del Comune, racconta la storia della comunità ebraica saluzzese e dei suoi cittadini deportati e morti nei campi di concentramento ed è posizionato all’angolo tra vicolo Deportati Ebrei e via Spielberg, luogo che fino a 80 anni fa era l’accesso al ghetto israelitico, dove si trova la sinagoga.

"Un episodio grave e inqualificabile - lo ha definito il sindaco Franco Demaria - Da anni lavoriamo per portare avanti la memoria della Shoah con le scuole. Gli studenti e le associazioni sono sempre protagonisti del Giorno della Memoria. Un episodio del genere ci fa capire come l’antisemitismo sia sempre un pericolo da affrontare e che non bisogna mai abbassare la guardia".