Scontro tra due auto in via del Bosco a Cuneo: una persona ferita lievemente

Aggiornamento delle ore 12.38. In condizioni fortunatamente non gravi l'unica persona risultata ferita nell'incidente, trasportata in ospedale in codice di gravità verde.

***

Scontro tra due auto a Cuneo in via del Bosco. L'incidente poco fa, nella mattinata di venerdì 6 ottobre. Stando a quanto riporta l'ufficio comunicazione dell'Asl Cn1 ci sarebbe un ferito di cui non si conoscono al momento né condizioni, né generalità.

L'intervento è attualmente in corso. Sul posto una medicalizzata e un'ambulanza di base con équipe medico sanitaria del 118.