Al via ad Alba la Fiera del Tartufo: voci e volti dal Cortile della Maddalena (FOTO e VIDEO)

I profumi inebrianti del più prezioso dei frutti della terra, il Tuber magnatum Pico, tornano a riempire il Cortile della Maddalena di Alba: per nove settimane - dopo l'inaugurazione di ieri -, da oggi fino al 3 dicembre (tutti i weekend, con l'aggiunta dell'apertura straordinaria di mercoledì 1° novembre) la Città di Alba si prepara ad accogliere le migliaia di turisti in arrivo da ogni angolo del mondo per la 93ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Oltre 95.000, lo scorso anno, i visitatori arrivati da più di 70 Paesi: la partenza è ottima anche quest'anno, con numeri che sembrano in linea con le edizioni passate, così come diverse sono le lingue che si sentivano parlare oggi tra i padiglioni del Mercato mondiale del Tartufo: c'è molta Europa, con gli habitué da Svizzera e Germania, ma anche Francia e Scandinavia. Già diversi i turisti inglesi e americani, con un numero considerevole di visitatori dall'Estremo Oriente, prevalentemente Corea del Sud e Giappone, mentre dal Sud America sono arrivati i primi Brasiliani.

La Fiera, d'altro canto, è internazionale dal 2007, dimostrando una grande capacità di innovarsi e proporre gustose novità edizione dopo edizione, senza perdere mai il contatto con la tradizione e la sua missione principale: permettere l'acquisto del Tartufo Bianco d'Alba.

"La stagione promette bene", ripetono come un mantra gli addetti ai lavori: nonostante il caldo decisamente insolito per ottobre, quest'anno non sono mancate le piogge, essenziali per lo sviluppo del misterioso fungo ipogeo. Sul fronte della quantità ci si aspetta una proposta più ricca, nelle prossime settimane, ma la qualità è già apprezzabile: ecco perché il prezzo medio si attesta tra i 450 euro all'etto, per le pezzature più piccole, fino a 480-500 euro all'etto per quelle più importanti.

Il tartufo più bello scovato oggi tra i banchi dei trifolao volerà in Germania, acquistato da una piccola comitiva di amici che rientrerà a Dusseldorf. Tra gli acquirenti in cerca di un esemplare da lamellare su un buon piatto di tajarin, anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto: ieri in veste ufficiale, a tagliare il nastro, oggi con la moglie, da privato cittadino. Tanti i giovani, con un pubblico sempre più variegato, per un prodotto capace di riscuotere successo trasversalmente tra le generazioni.

Ad arricchire le proposte odierne nel Cortile della Maddalena, oltre alle analisi sensoriali del tartufo e alle wine tasting experiences, anche i cooking show con gli chef Gabriele Boffa e Alessandro Mecca, e gli atelier della pasta fresca con Fulvio Siccardi. E, fuori dal Cortile, ristoranti pieni e strutture ricettive con il tutto esaurito, per un evento capace, nel suo complesso, di generare un giro d'affari di circa 150 milioni di euro ogni anno nelle colline di Langhe, Roero e Monferrato. Basti pensare che, per ogni euro speso per acquistare tartufo in Fiera si calcola mediamente vengano generati 20 euro di spesa sul territorio.

Numeri importanti, che si accompagnano a una narrazione sempre più curata del mondo del tartufo. Purché non si chieda mai a un trifolao dove ha trovato la preziosa pepita: la risposta, in quel caso, non potrà che essere un laconico "No comment".