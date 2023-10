Commosso addio a Giorgetta Cappa: è stata il primario della Geriatria di Cuneo

Commosso addio a Giorgetta Cappa, deceduta ieri 6 ottobre nella sua abitazione di Tarantasca, dopo anni di malattia.

E’ stata il primario della Geriatria dell’ospedale Cuneo dal 2010 fino al 2019.

Classe 1954, era nata a Casteldelfino, dove suo padre Luigi Cappa, allora giovane medico, si era trasferito dalle Langhe con la moglie Felicita ed aveva iniziato il suo servizio di medico, nel paesino di montagna.La famiglia si era poi trasferita a Tarantasca, dove il papà, deceduto 37 anni orsono, è stato l’indimenticabile "dottor Cappa", medico condotto di una volta, a cui ricorrevano gli abitanti del paese, per svariati problemi di salute.

Diplomata al liceo classico “Pellico” di Cuneo, si era laureata in Medicina all’Università di Torino e specializzata in Geriatria e Gerontologia.E’ stata allieva del professor Fabrizio Fabris, considerato uno dei padri della moderna Geriatria, ideatore del servizio di ospedalizzazione domiciliare.

Dopo gli anni di esperienza nella capitale sabauda e nell’ateneo dove si è occupata in particolare di Psicogeriatria e di problematiche mediche e mentali legate all'avanzare dell’età, dal 2010 ha assunto il ruolo di direttore della struttura complessa di Geriatria all’Aso Santa Croce e Carle di Cuneo.

Era orgogliosa di essere geriatria, ed è stata autrice di numerose pubblicazioni scientifiche. Con lei si è parlato di Medicina Slow e Medicina Narrativa.

“Era generosa, caritatevole, interessata al bisogno degli altri. Disponibile al dialogo in cui era diretta e, a volte anche aspra- ricordano della vita di reparto medici ed infermieri – ma, sempre in ascolto del punto di vista altrui. Poi, le decisioni le prendeva da sola e con coraggio se ne assumeva anche la responsabilità”.

Nella sua vita ha saputo coltivare in modo continuativo l’amicizia con tantissime persone. Era il trait -d'union tra loro, un riferimento.

Tanti amici l’hanno accompagnata con sensibilità e partecipazione nel progressivo evolversi della malattia neurodegenerativa che l’ha colpita anni fa e che lei, ha vissuto con forza e con la doppia sofferenza psicologica di essere un malato-medico, conoscitore della patologia.

La sua casa di Tarantasca, era sempre aperta, come è stata al tempo dei suoi genitori. Il cancello si è chiuso solo negli ultimi giorni di vita.

Donna di grande curiosità intellettuale, era sensibile a numerose tematiche, da quelle spirituali a quelle della salvaguardia dell’ambiente come alle finalità associative e solidali di ambiti diversi.

Amava Rocca Cigliè, “il balcone della Langa” paese d’origine della famiglia Cappa, dove andava spesso e dove,nella sua casa, ha dedicato tempo, ricerca per conservare in ogni angolo e oggetto, la memoria dei suoi avi. Con il gusto per il bello che l'ha caratterizzata.

Il rosario verrà recitato domenica 8 ottobre alle 20 nella chiesa parrocchiale di Tarantasca. I funerali avranno luogo nella stessa chiesa, lunedì 9 ottobre alle 15. La salma proseguirà per il Tempio Crematorio di Magliano Alpi.

Le ceneri riposeranno nel cimitero di Rocca Cigliè.