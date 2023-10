Confindustria Cuneo e Réseau Entreprendre Piemonte unite a sostegno delle startup innovative

Creare un collegamento permanente, tra il mondo delle imprese e il mondo delle Startup, con servizi di scouting, business matching, mentoring. È in sintesi questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato con Réseau Entreprendre Piemonte (REP), che si svilupperà per raggiungere gli obiettivi comuni, in primis, favorire il dialogo delle Aziende associate a Confindustria Cuneo e le Startup di REP.



L’accordo punta a supportare le Start up innovative cuneesi per accompagnarle nel percorso e accrescere il loro valore, oltre che per facilitare lo scambio di conoscenze e la raccolta dei fabbisogni delle imprese, che potranno accedere a progetti formativi di “Open Innovation”. Tra questi, "Collective Projects 2023-2024", la prima iniziativa promossa da Confindustria Cuneo in tema di open innovation e integrazione tra differenti sistemi: Università, Imprese, Startup e Terzo Settore che, stimolando la collaborazione tra le imprese e gli studenti, vuole creare un'opportunità di contaminazione reciproca.



“Confindustria è un player fondamentale, in quanto rappresenta la casa dell’imprenditore. La valenza di questa intesa, che vuole facilitare la connessione con competenze imprenditoriali che potranno essere messe a servizio delle start up accompagnate - commenta Giovanni Radis, presidente di Réseau Entreprendre Piemonte – è per noi strategica”.



“La partnership con REP potenzia la nostra attività dedicata a­­­­­­lle start up innovative: in Provincia sono un centinaio e oltre 50 fanno già parte del progetto Confindustria per le Start up che prevede l’adesione in forma gratuita all’associazione per tutto il periodo in cui mantengono lo status di start up e permette di partecipare a momenti formativi e di matching con le imprese”, commenta il direttore generale di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio.