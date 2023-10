Rimborsi tributi, rinnovato l'accordo tra Comune di Savigliano e sindacati

Ė stato recentemente rinnovato l'accordo tra l'Amministrazione Comunale saviglianese ed i sindacati in materia di rimborsi e le parziali restituzioni dei tributi comunali.

Il patto – siglato nuovamente con le organizzazioni dei Pensionati di Cgil, Cisl e Uil – prevede, a seconda delle fasce Isee, il rimborso dell'Addizionale Comunale Irpef versata nel 2022 e la parziale restituzione della Tari 2023.

Per tali provvedimenti è stato deciso uno stanziamento maggiore di risorse rispetto agli anni precedenti.

Riguardo l'Irpef (versata con riferimento all'anno di imposta 2022) è confermato il rimborso verso i contribuenti che appartengono a famiglie a basso reddito. Con un Isee fino a 19.000 euro se reddito prodotto esclusivamente da lavoro dipendente, assimilato a pensione; fino a 20.000 euro per i nuclei famigliari monocomposti con reddito da lavoro dipendente, assimilato a pensione; fino a 16.000 euro per gli altri redditi.

Riguardo la Tari, è prevista la parziale restituzione del 55% per indicatore Isee da 8.000 a 15.000 euro; del 45% per valori da 15.000 a 17.000 euro e del 30% per Isee da 17.000 a 20.000 euro.

"Nel 2022 – spiega l'assessore alle politiche sociali Anna Giordano – sono state accolte 132 domande per la Tari e 148 per la restituzione Irpef, per un totale di 32.000 euro. Vista la buona riuscita dell'accordo, il fondo è stato aumentato a 37.000 euro. Si tratta di un intervento reale di sostegno al reddito per le fasce più deboli della popolazione saviglianese". Le domande si apriranno a partire da metà dicembre.