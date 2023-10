Per i 60 anni di attività della Michelin di Ronchi anche il Judo Kodokan Cuneo

Nella giornata di sabato 30 settembre la Michelin, festeggiando i suoi 60 anni di attività, ha organizzato un evento dedicato agli sport e anche il Judo Kodokan Cuneo ha partecipato.

Durante la mattinata i giovani atleti hanno messo in campo le loro abilità e capacità proponendo una dimostrazione in cui hanno svolto una serie di esercizi e giochi per avvicinare ai propedeutici del judo i piccoli figli dei lavoratori presenti. Tutti gli aspiranti judoka si sono cimentati in capriole e cadute, nell’esecuzione di tecniche in piedi e ribaltamenti a terra, sempre con un unico filo conduttore: divertirsi ma rispettando gli altri!

Lo staff del Judo Kodokan Cuneo ti aspetta per metterti in gioco e diventare un abile judoka a Borgo S. Giuseppe presso la palestra Sport Area con corsi per bambini, ragazzi e adulti. Per informazioni: 3472356469, cr.cn@libero.it o visita la pagina facebook ASD JUDO KODOKAN CUNEO e la pagina Instagram JUDOKDKCUNEO.