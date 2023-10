A Bra il ministro Paolo Zangrillo lancia la volata al “Cirio bis” a Palazzo Lascaris

“Alberto Cirio è il nostro candidato per le prossime elezioni regionali: sono stato tra i suoi più grandi sostenitori nella precedente tornata, lo sono a maggior ragione adesso, visti i risultati che ha ottenuto in questo suo primo mandato”.

A lanciare la volata per la candidatura a un “Cirio bis” come presidente della Regione Piemonte, è stato lo stesso ministro alla Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, coordinatore piemontese di Forza Italia.

Davanti ai massimi vertici degli Azzurri piemontesi e anche numerosi esponenti degli “amici di coalizione al Governo”, Zangrillo ha sottolineato come il presidente Cirio abbia saputo “guidare il Piemonte durante uno dei momenti più difficili della storia europea, tra pandemia e guerra, portando la nostra Regione ad essere un esempio per tutta Italia. È naturale un secondo mandato per dare continuità ad un lavoro iniziato quattro anni fa da una persona capace e concreta, che con la sua squadra ha messo in cima alle sue priorità lo sviluppo del territorio ed il bene dei cittadini”.

“Vengo spesso in provincia di Cuneo - ha proseguito Zangrillo - non solo perché è una terra bella e ricca di risorse ma anche perché qui Forza Italia è espressione di un partito vivo che lavora e si adopera sul territorio, vicino alla gente, pronto ad ascoltare e ad aiutare i cittadini. E per questo devo ringraziare il coordinatore provinciale Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale che grazie al suo impegno costante e alla sua capacità di condividere i nostri valori, ha fatto della provincia di Cuneo un modello da portare ad esempio”.

“È dal territorio che si parte per fare squadra e lavorare insieme per risolvere le criticità ed essere utili ai cittadini. Questo “camminare lungo la Granda” è il nostro primo passo verso chi dalla politica si attende risposte concrete e di buon senso - ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia -. Prova ne è l’adesione di molti giovani al partito di Forza Italia, ai numerosi coordinatori sul territorio - oltre 200 su 247 Comuni - e alle tante sedi aperte nelle città e nei paesi. C’è fermento in Forza Italia, c’è voglia di fare per il territorio e per i cuneesi. Mi complimento con il coordinatore di Bra Francesco Racca e tutto il direttivo di Forza Italia per l’impegno che in poche settimane ha portato all’inaugurazione di questa bellissima sede nel cuore cittadino. Abbiamo appena nominato un coordinatore a Saluzzo e presto apriremo una sede a Cuneo”.

Alberto Cirio: “Proseguiamo su una strada che è quella che ci ha indicato il nostro leader e presidente Silvio Berlusconi, mettendo sempre in campo lo spirito di servizio ed i valori liberali. Con orgoglio rappresentiamo la parte moderata che non vuol dire, come ha ben chiarito Tajani, essere deboli ma bensì determinati e concreti ma sempre con buon senso ed educazione. Ringrazio Franco Graglia per il lavoro svolto in questi anni e per gli ottimi risultati raggiunti e ringrazio il ministro Paolo Zangrillo per le sue parole e per la sua vicinanza al nostro territorio”.

Francesco Racca: “Avere una sede in centro città significa essere ancora più vicini alle persone, a chi vuole condividere i nostri valori o ha bisogno di un confronto puntuale e concreto. È un grande onore per noi aver avuto i massimi rappresentanti di Forza Italia all’inaugurazione: il ministro Paolo Zangrillo, il governatore Alberto Cirio, il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, il consigliere provinciale Massimo Antoniotti, il coordinatore provinciale Forza Italia Giovani Matteo Morena e i consiglieri del ministero della Pubblica Amministrazione Diego Sozzani e Marco Perosino”.