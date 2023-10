Successo della due giorni “Happy Tennis Days” di Bra

Oltre 150 piccoli atleti hanno preso parte sabato 7 e domenica 8 ottobre al Palazzetto dello Sport di Bra alla due giorni “Happy Tennis Days - Waiting for the Finals”: percorso di avvicinamento alle Nitto ATP Finals di Torino, voluto per coinvolgere e sensibilizzare i giovanissimi sportivi delle scuole tennis del territorio al torneo internazionale più importante dell’anno.

Nella prima giornata i riflettori sono stati puntati sul wheelchair tennis con la partecipazione di una decina di tennisti su sedia a rotelle, mentre la domenica è stato il momento dei piccoli giocatori nati nel 2014, 2015 e 2016 provenienti dalla provincia di Cuneo e Torino, oltre che dalla Valle d'Aosta.

Dopo una giornata di divertimento, durante le premiazioni del torneo sono stati estratti un centinaio di biglietti per le NITTO ATP FINALS messi in palio dagli sponsor per rendere ancora più vibrante l'attesa del Torneo dei Maestri.

Tra gli organizzatori, grande soddisfazione per la riuscita dell’evento: «Il nostro intento è stato quello di portare sul territorio provinciale un momento di coinvolgimento in vista del grande torneo internazionale in programma a Torino dal 9 al 19 novembre – sottolineano Beppe Carlevaris e Roberto Russo della Piemonte Sport Commission, creata dalla Regione Piemonte all’interno di Visit Piemonte – Un modo per avvicinare i nostri piccoli tennisti al mondo dei loro massimi campioni e per farli crescere nel segno dei valori dello sport, oltre che di offrire alle famiglie dei giovani atleti l’opportunità di trascorrere un fine settimana su un territorio ricco di attrattive turistiche».

Organizzata a tempo di record, questa prima edizione dell“Happy Tennis Days - Waiting for the Finals” ha tutte le intenzioni di diventare un appuntamento fisso e di allargarsi e consolidarsi, come spiega il presidente della Polisportiva Marchball Bra, Domenico Dogliani: «L’intenzione, a partire dal prossimo anno, è quella di ampliare ulteriormente gli orizzonti portando sul territorio le scuole tennis di altre regioni d'Italia e di altri Paesi».

Happy Tennis Days - Waiting for the Finals è stato reso possibile dalla collaborazione tra il Match Ball Tennis Club e il Comune di Bra, la Regione Piemonte per il tramite di Visit Piemonte/Sport Commission Piemonte ed ATL Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, a cui si sono affiancati alcuni sostenitori privati.