Donatori di sangue Gasm in festa a Torre San Giorgio tra solidarietà e nuovi giovani volontari

Torre San Giorgio si prepara ad accogliere, venerdì 1° maggio, la tradizionale giornata dedicata ai donatori di sangue del Gasm (Gruppo autonomo sangue Mombracco), un appuntamento che ogni anno unisce festa e riconoscenza per l’impegno di centinaia di volontari.

Il programma si aprirà alle 8,30 con il ritrovo davanti alla chiesa parrocchiale in via Adolfo Sarti, seguito alle 9 dalla sfilata per le vie del paese accompagnata dalla Banda musicale di Revello.

Alle 9,30 in piazza Umberto II si terranno la deposizione della corona al monumento ai caduti, i discorsi ufficiali e le premiazioni dei donatori benemeriti.

(La celebrazione della messa)

La mattinata proseguirà con la messa alle 11,15 nella chiesa parrocchiale e la benedizione del cippo Gasm, mentre alle 13 è previsto il pranzo sociale al Palatorre.

Fondata nel 1987 a Revello dalla dottoressa Milena Garelli insieme a un gruppo di volontari, l’associazione è cresciuta in modo significativo nel tempo: dai 242 donatori iniziali provenienti da Envie, Revello e Rifreddo si è passati oggi a oltre 2.500 iscritti distribuiti in tutto il Saluzzese e oltre.

Il presidente Beppe Audisio sottolinea: “Questa crescita è frutto della sensibilità del territorio e dell’impegno costante dei volontari. Negli ultimi anni il gruppo ha continuato ad espandersi, registrando nuovi ingressi e un aumento delle donazioni, con una presenza sempre più significativa di giovani, che rappresentano una componente fondamentale per il futuro dell’associazione”.

(Il presidente Beppe Audisio)

La scelta di Torre San Giorgio come sede dell’edizione 2026 non è casuale: qui verrà inaugurato il cippo dedicato al Gasm, in un paese che ha dimostrato grande partecipazione e generosità, con un numero di donatori particolarmente alto in rapporto alla popolazione.

Un risultato reso possibile anche grazie all’impegno dei referenti locali (nella foto sotto) e di tutti coloro che negli anni hanno promosso la cultura della donazione.

La festa annuale rappresenta anche un momento di bilancio: il Gasm continua a garantire un contributo concreto ai centri ospedalieri, con migliaia di sacche donate nel corso della sua attività, e mantiene saldo il proprio impegno solidale sostenendo persone e associazioni del territorio in difficoltà grazie alle offerte ricevute.

Momento centrale della giornata saranno, come sempre, le premiazioni: verranno consegnati 37 diplomi, 36 medaglie di bronzo, 22 d’argento, 21 d’oro e 7 seconde medaglie d’oro, a testimonianza della dedizione e della continuità dei donatori.