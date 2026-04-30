Paganini rivive a Busca: la chitarra acustica reinventa i Capricci

Una performance musicale e teatrale di grande fascino, interamente dedicata alla musica di Nicolò Paganini e alla sua riscrittura a distanza di due secoli.

Venerdì 8 maggio, alle 21, il Teatro Civico di Busca ospiterà lo spettacolo “Paganini 3.0 – La chitarra acustica reinventa i Capricci”, trasposizione per chitarra moderna dei celebri Capricci del compositore genovese.

Sul palco Luca Allievi, chitarrista autore e interprete del progetto, affiancato da Mariano Gallizio al basso e da Diego Ponzo voce recitante.

Nato da un lungo lavoro di studio e ricerca, lo spettacolo propone una nuova lettura dei Capricci, accompagnando il pubblico alla scoperta dei concetti di virtuosismo, sfida, trascrizione e riscrittura, ma anche di ascolto consapevole e amore per l’arte.

La chitarra di Allievi, sostenuta dalle armonie del basso di Gallizio e dal racconto drammatizzato di Ponzo, che ripercorre alcuni aspetti della biografia del compositore, restituisce uno spaccato dell’Ottocento attraverso uno sguardo contemporaneo, in un dialogo continuo tra passato e presente.

Un’esperienza coinvolgente che chiama il pubblico a partecipare attivamente al percorso artistico.

“Dopo il successo del concerto di Alessio Bidoli e Bruno Canino, la stagione prosegue con un terzo appuntamento imperdibile dedicato a Paganini – spiega il direttore artistico Antonello Lerda. – Noto universalmente come violinista e compositore ma anche straordinario chitarrista. Per lui la chitarra era una vera fucina creativa, un ‘pianoforte portatile’.con cui sperimentare armonie e dare forma alle sue intuizioni musicali. Non a caso, il suo inconfondibile stile orchestrale risente profondamente di questa dimensione intima e innovativa. Questo spettacolo va oltre il concerto tradizionale e si trasforma in un’esperienza

coinvolgente, una vera e propria pièce teatrale in cui la figura di Paganini prende vita tra racconti, aneddoti e musica. Protagonisti della serata, i suoi celebri "Capricci", qui proposti in un’affascinante trasposizione dal violino alla chitarra: un viaggio emozionante tra virtuosismo, mistero e pura genialità”.

La rassegna internazionale Musicaè, organizzata dall’associazione Amici della Musica di Busca, proseguirà nel mese di maggio con il concerto dell’Orchestra Barocca Academia Montis Regalis e con il tradizionale concerto di fine anno del Conservatorio “Ghedini”, proposto eccezionalmente insieme alle Corali torinesi Città di Rivoli e Goitre.

I concerti sono sostenuti dalla Città di Busca, da Sedamyl e dalla Regione Piemonte, con il patrocinio di Alpstream e dei Comuni di Busca, Cavallermaggiore, Dronero, Prazzo, Racconigi, Villafalletto, Vottignasco e Provillar.

Per una migliore organizzazione dell’evento è gradita la prenotazione a partire da lunedì 4 maggio al numero 339-6013250, contattando la segreteria dell’associazione.

L’ingresso è libero, con precedenza ai soci e alle prenotazioni fino a esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione dà diritto all’ingresso gratuito e al posto assegnato dall’organizzazione.