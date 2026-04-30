Passeggiata, concerto e laboratorio di degustazione a Celle di Macra

Pomeriggio ricco di eventi quello che si terrà a Celle di Macra domenica 3 maggio 2026.

Nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, per gli appassionati escursionisti vi sarà la passeggiata naturalistico-culturale il cui itinerario si sviluppa su un anello di circa 4 km. Si parte da Borgata Chiesa dove, nella Chiesa Parrocchiale, è custodito il famoso polittico di Hans Clemer. Da Borgata Chiesa si sale verso Borgata Castellaro, nucleo medioevale con begli esempi di case con facciate a vela. Attraverso Borgata Serre si ritorna al punto di partenza passando dalla Cappella di San Sebastiano, con il quattrocentesco altare in muratura e il ciclo di affreschi medioevali, di cui una parte ad opera di Giovanni Baleison. Il rientro è previsto per le ore 17.30/18.00.

La passeggiata è realizzata con la collaborazione delle guide di Chamin.

Partecipazione gratuita.

E’ consigliato abbigliamento sportivo.

Ritrovo a Celle di Macra alle ore 14.30 a Borgata Chiesa davanti alla Chiesa Parrocchiale.

Per info: + 39 348 1869452.

Per gli appassionati di musica, invece, il pomeriggio prevede l’esibizione del gruppo L’ESCABÒT, che propone esclusivamente brani attinti dal filone della tradizione popolare occitana cis e transalpina, diretta discendente dell’ispirazione trobadorica. Un repertorio rigorosamente occitano con alcuni classici del canto in lingua d’Oc e numerosi brani della tradizione più antica. Gli arrangiamenti dei brani polifonici proposti sono sobri ed efficaci.

Il concerto avrà inizio alle ore 17.00 e si terrà presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni di Borgata Chiesa a Celle di Macra.

Evento organizzato in collaborazione con la Pro Loco Seles di Celle di Macra.

Partecipazione gratuita. Per informazioni contattare la proloco.seles@gmail.com .

Per concludere il pomeriggio alle ore 18.00 si terrà il Laboratorio di degustazione con la presentazione dei prodotti dell’azienda Alquimio D’OC. L’azienda con sede in Borgata Cesani di Prazzo presenterà i suoi liquori tipici: genzianella, genepy, achillea, sambuco e molti altri. Il laboratorio di degustazione condurrà i partecipanti attraverso il mondo delle erbe per la produzione di liquori, descrivendo le caratteristiche del prodotto finito.

Il laboratorio di degustazione si terrà presso il CULURAL LAB di Borgata Chiesa ed inizierà alle ore 18.00.

Evento organizzato dall’Azienda di Formazione Professionale di Dronero.

Posti limitati. La partecipazione alla attività è gratuita, previa prenotazione .

Per info e prenotazione contattare : + 39 388.3704339 o la mail info@afpdronero.it

Le attività sono previste all’interno del Progetto di rigenerazione culturale e sociale B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale e Ambientale finanziato con il PNRR– Bando Borghi (M1C3.Misura 2. Investimento 2.1).