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L'avvocato Marco Frola condurrà il pubblico in un percorso tra gli articoli della Costituzione
"La Costituzione all’ombra del Monviso": a Casteldelfino un incontro per riscoprire i valori della Repubblica
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Attualità | 30 aprile 2026, 19:14

"La Costituzione all’ombra del Monviso": a Casteldelfino un incontro per riscoprire i valori della Repubblica

Sabato 2 maggio al Nuovo Centro Culturale di Borgata Bertines un appuntamento aperto a tutti tra storia, diritti e partecipazione civile

L'avvocato Marco Frola condurrà il pubblico in un percorso tra gli articoli della Costituzione

L'avvocato Marco Frola condurrà il pubblico in un percorso tra gli articoli della Costituzione

Un’occasione per avvicinarsi alla Costituzione italiana e riscoprirne il valore nella vita quotidiana: è questo l’obiettivo dell’incontro pubblico “La Costituzione all’ombra del Monviso”, in programma sabato 2 maggio alle 16 a Casteldelfino, in valle Varaita al Nuovo Centro Culturale della Borgata Bertines.

L’iniziativa, promossa dall’associazione “Alevè Libre”, si inserisce nelle celebrazioni per l’80° anniversario della nascita della Repubblica, sancita dal referendum del 1946. Un momento significativo per riflettere sui principi fondamentali che regolano la convivenza democratica e che continuano a guidare il Paese.

Ad aprire l’appuntamento sarà il sindaco di Casteldelfino, Domenico Amorisco, mentre l’avvocato Marco Frola condurrà il pubblico in un percorso tra alcuni degli articoli più rilevanti della Costituzione, spiegandone con linguaggio chiaro e accessibile il significato, l’attualità e l’importanza nella società contemporanea.

Frola, 54 anni, avvocato con studio a Torino e consulente del Tribunale, è specializzato in diritto civili, dalla contrattualistica alla responsabilità civile, fino al recupero crediti e alle successioni, e vanta una lunga esperienza anche nella pubblica amministrazione, dove ha ricoperto incarichi da consigliere comunale, assessore, presidente del Consiglio e sindaco di Montanaro comune del Canavese in provincia di Torino.

Ingresso libero.
 

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