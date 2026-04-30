A Lagnasco profumi dal Medioevo per i 10 anni del “Giardino delle essenze”

Per celebrare il decennale di attività, il Giardino delle Essenze dei Castelli di Lagnasco organizza una serie di laboratori esperienziali dedicati alla profumeria medievale, offrendo al pubblico un viaggio tra storia, natura e antiche tradizioni.
A condurre gli incontri sarà Lena Scorneica, giardiniera d’arte specializzata nella cura di giardini storici, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle tecniche e dei saperi legati alla creazione dei profumi nel Medioevo.
Il primo appuntamento è in programma sabato 2 maggio, dalle 16 alle 17,30, con il laboratorio “Erbe e Profumi: l’arte dello speziale medievale”.
Dopo una visita guidata al giardino, i partecipanti potranno cimentarsi nella realizzazione di un profumo solido a base di cera d’api, seguendo metodi ispirati alla tradizione antica.
Il ciclo si concluderà sabato 6 giugno con “Alchimia dei Profumi: il Fuoco della Trasmutazione”, sempre dalle 16 alle 17,30 con un laboratorio dedicato alla preparazione di un oleolito, approfondendo il legame tra botanica e pratiche alchemiche.
Entrambi gli incontri si svolgeranno presso il "Giardino delle essenze", all’interno del complesso dei Castelli di Lagnasco.
Il costo di partecipazione è di 10 euro per singolo laboratorio, ridotto a 8 euro per chi sceglie di aderire ai due laboratori.
Per partecipare è richiesta la prenotazione, da effettuare tramite il sito: giardinodelleessenze.org oppure contattando il numero 349-3311672.