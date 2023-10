Esplosione in un'abitazione satura di gas a Caraglio: una persona ferita

Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda serata di ieri, martedì 10 ottobre, per l’esplosione di un ambiente saturo di gas all’interno di un’abitazione di via Paniale, a Caraglio.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 22,55 per il forte botto che si è sentito distintamente in tutta la zona. Sul posto sono immediatamente intervenute due squadra di pompieri, partite da Cuneo e Busca, oltre a pattuglie di carabinieri ed ambulanze del 118.

L’esplosione, avvenuta all’interno di un vecchio cascinale, non ha coinvolto altre abitazioni, ma si registra un ferito. La persona coinvolta è stata trasportata in ospedale, a Cuneo, ma non si conoscono al momento le sue condizioni.

L’intervento di bonifica dell’abitazione da parte dei Vigili del Fuoco, si è conclusa intorno all’1 di stanotte.