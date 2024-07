Incendio allevamento a Sanfront, presidiata tutta la notte l'area interessata dalle fiamme

È stata presidiata tutta la notte dai Vigili del Fuoco la zona colpita dall'incendio che ieri, domenica 28 luglio, ha interessato un capannone adibito al ricovero di animali.

La struttura, in via Gianotti, ospitava molti maiali, circa 500 sarebbero quelli morti nel corso dell'incendio.

Il presidio da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto per lo spegnimento con le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo, Barge e Cuneo con ben 7 mezzi, è proseguito fino a questa mattina per evitare che le fiamme, che hanno interessato anche delle travi in legno, riprendessero vigore.



Questa mattina si procederà con la bonifica dell'area e con i rilievi da parte della Polizia giudiziaria per capire le cause dell'incendio.