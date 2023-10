La squadra di volley del liceo di Cuneo ha rappresentato il Piemonte ai Nazionali studenteschi

Hanno superato tutte le fasi, fino a raggiungere quella nazionale, che si è disputata a Camerino, nelle Marche, dal 5 all'11 settembre scorso.

Loro sono 12 studenti del liceo scientifico di Cuneo, tutti studenti del triennio e tutti promettenti pallavolisti del settore giovanile del Cuneo Volley. Fabrizio Marino, Leonardo Drocco, Federico Giraudo, Luigi Dalmasso, Andrea Camia, Andrea Bertone,

Pietro Giraudo, Giovanni Bellanti, Alberto Costanzo, Filippo Arnaudo, Matteo Cavallera e Andrea Introzzi sono arrivati imbattuti fino alla fase nazionale, vinta dal Veneto.

Quinti i ragazzi cuneesi, che hanno rappresentato egregiamente il Piemonte. Ad accompagnarli il loro prof di Scienze motorie Giovanni Arusa, assieme a Marita Giubergia, referente per la materia presso l'Ufficio scolastico provinciale.

"Dopo 25 anni, la nostra scuola ha rappresentato il Piemonte alla fase nazionale dei campionati studenteschi. E' stata una bellissima esperienza, nonostante alcuni episodi che ci hanno amareggiato. Ma i ragazzi hanno dimostrato grande maturità e rispetto delle regole. Sono davvero orgoglioso di loro, perché hanno mostrato la faccia più bella dello sport", sottolinea Arusa.

A Camerino i ragazzi, che alloggivanao presso la sede della facoltà di Giurisprudenza, sono stati raggiunti anche dalle famiglie. Conclude il professore: "Voglio ringraziare il dirigente Parola, la Regione e il Provveditorato per averci supportato in questa trasferta, sicuramente indimenticabile per me, per la mia collega Giubergia e soprattutto per i ragazzi e le loro famiglie. Siamo pronti a riprovarci".