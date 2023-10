37 imprenditori del terziario premiati a Savigliano per meriti di visibilità

Domenica 22 ottobre a Savigliano, nella suggestiva cornice dell’Auditorium “Crusà Neira” di via Misericordia, alle ore 10,30 verranno insigniti, da 50&Pìù Confcommercio della provincia di Cuneo, 37 imprenditrici e imprenditori del terziario quale riconoscenza per meriti e visibilità, che hanno dedicato una vita alle attività del terziario (commercio, turismo e servizi) con il titolo di “Maestri del Commercio” con le Aquile d’Argento, d’Oro e Diamante per 25, 40 e 50 anni di attività.

“Un riconoscimento - sottolinea Ferruccio Dardanello Presidente provinciale di 50&Più - alla professionalità, alla dedizione e spirito di sacrificio, allo sviluppo dell’economia locale, per donne e uomini, che con il loro lavoro e allo stesso tempo con un messaggio di speranza e di fiducia per un futuro migliore per le nuove generazioni”.



Sono 37 le nuove Aquile del commercio della provincia Granda: 7 Aquile d’argento con 25 anni di attività: 19 Aquile d’Oro con 40 anni di attività e ben 11 Aquile di Diamante con 50 anni e più di attività.

“Si tratta - conclude Dardanello - di una manifestazione che si svolge in tutta Italia, nelle 107 Associazioni 50&Più provinciali, e rappresenta un momento molto importante dell’attività associativa di 50&Più”.

La giornata si conclude con un pranzo conviviale al Ristorante “La Sirenetta” di Savigliano