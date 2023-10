Da Cuneo a Bra, monumenti illuminati per la Giornata sulla consapevolezza del lutto neonatale

Sessanta mila donne ogni anno perdono un bambino in gravidanza o dopo la nascita. In Italia, l’assistenza medica e psicologica cambia da ospedale a ospedale e da regione in regione.

L’Associazione CiaoLapo da anni si batte per una maggiore sensibilizzazione sul tema e offre continua formazione agli operatori sanitari che si ritrovano di fronte donne e famiglie intere che devono affrontare un lutto tanto grave.

Ottobre è il mese della consapevolezza sul lutto perinatale che trova il suo culmine nella giornata del 15 ottobre: il Baby Loss Awareness Day, celebrato ufficialmente in cinquanta Paesi del mondo ogni anno.

Per aumentarne la consapevolezza e sensibilizzare l’opinione pubblica, ogni anno si ripetono dei piccoli ma significativi gesti : l’accensione in rosa e azzurro di monumenti o edifici simbolo della città e l’Onda di Luce, con centinaia di candele accese in tutto il mondo, ognuno nel proprio fuso orario dalle ore 19 alle ore 20, per ottenere una fiamma sempre accesa che unisca idealmente intere famiglie spezzate da un lutto prematuro, portando conforto e sostegno e per far sì che nessuna madre o famiglia si senta sola di fronte alla morte di un bambino.

A Cuneo, per il secondo anno consecutivo, si accenderà la Torre Civica, ma quest’anno anche altri comuni della provincia, come Bra, Cervasca, Dronero, Verzuolo, si uniranno al capoluogo.

Inoltre a Cuneo, a partire dalle ore 18 al Parco della Resistenza, si potrà aderire all’Onda di Luce collettiva, portando una candela e dei fogli rosa/azzurri, così da creare un enorme fiocco di solidarietà.