Domani a Caprauna si inaugura il mosaico-murales più esteso d’Europa

Ventotto metri di lunghezza e tre di altezza. Verrà inaugurato ufficialmente domani, sabato 14 ottobre, il murales-mosaico più lungo d’Europa. Un’opera coloratissima e unica nel suo genere che è stata realizzata nel cuore del piccolo comune di Caprauna.

Tredici mesi il tempo necessario per la sua realizzazione che è stata affidata ad un gruppo di artisti di Albenga: Sergio Giusto, Lorenzo Rossi, Giovanni Ruaro e Maria Calcagno hanno dato vita a un’opera che per dimensione e composizione celebra la natura, lo sport e il territorio in cui si trova, battendo il record dell’opera muraria a mosaico più estesa in tutta Europa.

“Siamo molto felici di poter inaugurare questo magnifico lavoro - spiega il sindaco di Caprauna Giuseppe Ruaro - un progetto nato e reso possibile grazie al bando distruzione di Fondazione CRC, che con una parte di fondi comunali, ci ha permesso di riqualificare quest’area. Domani alle 15 all’inaugurazione, oltre alle autorità piemontesi e liguri, avremo anche tra gli ospiti Antonio Ricci e la moglie Silvia Arnaud, madrina dell’evento”.

L’inaugurazione si svolgerà alle 15.