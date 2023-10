La Diocesi mette all’asta due alloggi a Saluzzo

La Diocesi di Saluzzo vende con asta pubblica due alloggi in città. Gli immobili si trovano in corso IV Novembre 53 e gli interessati devono presentare un’offerta in busta chiusa alla Diocesi, entro le 12 di mercoledì 18 ottobre.

La data dell’asta è fissata per giovedì 19 ottobre alle 10.30 e si terrà negli uffici della Curia di corso Piemonte. Il prezzo base d’asta è stato fissato inizialmente a 120.000 euro, al netto degli oneri fiscali.

Il giorno dell’asta, le buste saranno aperte e saranno prese in considerazione solo le offerte in aumento rispetto al prezzo base.

Per dettagli e informazioni consultare il sito della Diocesi o contattare l’Ufficio tecnico della Diocesi stessa dal martedì al giovedì, dalle 9 alle 12, o via e-mail all’indirizzo tecnico@diocesisaluzzo.it