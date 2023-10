Cuneo Volley: al via i campionati giovanili, weekend carico per i Fiöi

Fischio d’inizio non solo per l’A2 in casa Cuneo Volley, ma anche per tutte le Under che da oggi scenderanno in campo con il nome di Lab Travel Cuneo e difenderanno la maglia biancoblù nelle diverse categorie.

Ad aprire la stagione sarà l’Under 15 Bianca di coach Nino Tavella, oggi pomeriggio alle 15.30 al Pala ITIS di Cuneo contro il Revolution Asti, mentre l’U15 Rossa allenata da Chicco Garino e Marco Garro parte scenderà in campo alle ore 17.30 in trasferta a Dronero. Domani, domenica 15 ottobre alle 10.30 saranno i ragazzi dell’U17 Rossa ad ospitare il Racconigi sempre al Pala ITIS di Cuneo.

In settimana avremo il posticipo dell’U17 Bianca che giocherà mercoledì 18 alle ore 19.30 ad Asti e l’U19 giovedì 19 ottobre alle ore 21.00 a Pino Torinese ospite del Liquidcredit Fenera Chieri. Ricordiamo che quest’anno l’Under 19 giocherà il campionato Territoriale di Torino, perché purtroppo nel comitato territoriale Cuneo-Asti non ci sono altre squadre iscritte.

Sabato 14 ottobre

Under 15

- ore 15.30 Lab Travel Cuneo Bianca VS Revolution Asti -> Pala ITIS Cuneo

- ore 17.30 Dronero Dragons VS Lab Travel Cuneo Rossa

Domenica 15 ottobre

Under 17 - ore 10.30

Lab Travel Cuneo Rossa VS Rs Racconigi

Mercoledì 18 ottobre

Under 17

- ore 19.30 Revolution Asti VS Rs Lab Travel Cuneo Bianca

Giovedì 19 ottobre

Under 19 - ore 20.00

Liquidcredit Fenera Chieri VS Lab Travel Cuneo