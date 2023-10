FAI, una risposta ai bisogni dell’autotrasporto

La FAI Cuneo, Associazione Autotrasportatori Italiani sezione di Cuneo, si è ritrovata domenica 15 ottobre presso l'Hotel Porta delle Langhe di Marene-Cherasco, per la propria assemblea annuale.

Hanno partecipato gli associati del sodalizio, i rappresentanti politici, gli esperti e i vertici nazionali del settore autotrasporto. L'assemblea è stata l'occasione per discutere le sfide e le opportunità che il comparto sta affrontando in un contesto nazionale e internazionale sempre più complesso. L'evento pubblico ha aperto i lavori con le parole di Norma Re, presidente di FAI Cuneo la quale ha ricordato i recenti avvenimenti che hanno colpito l'associazione, compresi i lutti per la scomparsa del segretario Alberto Giaccardi e del presidente Mario Mairone.

Norma Re e il segretario Alberto Abello hanno evidenziato come il mondo abbia vissuto cambiamenti significativi negli ultimi tre anni, ma purtroppo, nel settore dell'autotrasporto, le criticità sembrano essere aumentate. Tra le principali questioni affrontate si è parlato dell'importanza di migliorare l'infrastruttura stradale, delle sfide legate alla mobilità sostenibile e ambientale e della crescente carenza di autisti nel settore. Inoltre, sono state sollevate problematiche relative alle disposizioni normative e alla burocrazia che colpiscono le imprese di autotrasporto.

"Il trasporto locale nel contesto Regionale e Nazionale: opportunità di crescita e competitività", ha fornito lo spunto per una discussione approfondita su molteplici questioni che influenzano l'autotrasporto nella provincia di Cuneo.

I rappresentanti politici presenti all'assemblea, tra cui il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e i parlamentari Monica Ciaburro e Giorgio Maria Bergesio, hanno condiviso le loro opinioni e promesso di lavorare a stretto contatto con FAI Cuneo per affrontare le sfide in corso.

L'assemblea ha evidenziato l'importanza della cooperazione tra l'associazione, le autorità locali e le imprese per affrontare con successo le sfide che l'autotrasporto sta affrontando. Inoltre, è stato sottolineato il ruolo centrale di FAI Cuneo a favore delle imprese di autotrasporto nell'offrire soluzioni concrete alle problematiche affrontate dal settore.

Sono stati particolarmente apprezzati gli interventi di Corrado Caviglia, consulente del lavoro FAI Nazionale e Massimo Montecchio, Director Insurance GruppoFaiService e Ad Lumesia insurance.



Il presidente Paolo Uggè e il segretario nazionale Carlotta Caponi hanno richiamato all'unità e alla partecipazione attiva delle imprese di autotrasporto, sottolineando che solo lavorando insieme e proponendo soluzioni concrete, l'industria potrà affrontare le sfide attuali e future con successo. I vertici nazionali hanno presentato alla platea la fotografia del contesto nazionale in cui il settore dell’autotrasporto sta affrontato le proprie sfide a difesa delle proprie aziende e dei loro lavoratori.

La FAI Cuneo nasce nel 1963 ed è l’associazione di categoria datoriale di riferimento per il settore trasporto che da anni svolge attività politico sindacale di rappresentanza della categoria degli autotrasportatori di Cuneo e provincia e aderisce alla FAI - Federazione Autotrasportatori Italiani.



La giornata si è conclusa con il presidente Norma Re e il segretario Alberto Abello che hanno ringraziato i vertici nazionali, le FAI territoriali, i consulenti e i rappresentanti politici intervenuti. Un grazie per il lavoro svolto a tutti i dipendenti FAI Cuneo e TuttoServizi, al vicepresidente Marco Dutto, ai consiglieri Boaglio Guido, Argirò Silvio, Bernocco Giuseppe, Cussino Mario, Novaira Michelangelo e Migliore Marco.

L'Associazione FAI Cuneo dimostra ancora una volta il suo impegno nel rappresentare e difendere le imprese di autotrasporto, lavorando a stretto contatto con le autorità locali e nazionali per garantire un futuro sostenibile per il settore.