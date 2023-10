“Come buchi nel cielo” ad Alba in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale

Venerdì 20 ottobre, in occasione della 'Giornata Mondiale della Salute Mentale', in piazza Pertinace ad Alba, si svolgerà l’evento “Come buchi nel cielo”, voluto e organizzato dalla rete 'In viaggio con Arlo'.

La serata di festa comincerà alle 17.30 con saluti istituzionali, reading e varie letture, per continuare alle 18 con lo scrittore e cantautore Marco Rovelli, che racconterà e leggerà alcune pagine del suo libro “Soffro, dunque siamo – il disagio psichico nella società degli individui” (Minimum Fax, 2023).

Nell’opera sono trattate l’anoressia, la bulimia, l’autolesionismo, il ritiro sociale e le nuove forme di difficoltà emotive e relazionali emerse negli ultimi decenni.

Seguirà dalle 19.15 lo Street Food in piazza, con La Cucina di Pina (coop Alice), l’Osteria Sociale Montebellina (coop Emmaus) , il Piccolo ristoro (collettivo “I Malpensanti”), l’Insolito Café e il vino sociale 8Pari (coop Emmaus). In chiusura il dj set di Moonray (Do that dance).

Il progetto “In viaggio con Arlo” è organizzato da un’ampia rete di partner pubblici e privati tra cui l’Asl cn2, varie associazioni e cooperative sociali, quali Coop Sociale Progetto Emmaus, Coop Alice, Aps Pons, Diapsi Alba Bra Odv e ha il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

L’evento 'Come buchi nel cielo' vede la collaborazione della Libreria San Paolo che esporrà i propri volumi.

La serata è ad accesso libero e aperto a tutti.