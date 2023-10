A Chiusa di Pesio la prima edizione del festival "Parole dalle Terre Alte"

In questi tempi in cui la montagna è diventata un argomento sentito e discusso, l’idea di organizzare una tavola rotonda per mettere a confronto istituzioni, realtà del territorio e turisti è diventata una necessità.

La montagna oggi, per chi ha scelto di viverla 365 giorni all’anno, resta un luogo con le sue caratteristiche difficili, rustiche che obbligano ad uno stile di vita differente e di cui bisogna essere consapevoli. Il popolo delle terre alte non è numeroso ma operoso e si impegna costantemente per rendere il suo territorio ospitale e aperto al turismo. Troppo spesso, il turista, non è consapevole di che cos’è l’ambiente alpino, dei rischi e dei limiti che comporta e di cosa può offrire, di quante potenzialità, totalmente differenti da quello cittadino, può dare. La montagna è adatta a tutti?

Educare i frequentatori della montagna a considerarlo un posto dove bisogna andare con consapevolezza, senza pretese assurde, crediamo sia una necessità per il futuro delle terre alte. Non è il turismo di massa che può giovare a rendere viva la montagna, ma la scelta di ripopolarla, di frequentarla con attenzione e rispetto, di considerarla un ambiente da tutelare e da vivere preparati e consapevoli.

A fine ottobre, l’associazione Amici Alta Valle Pesio, in collaborazione con il Comune di Chiusa Pesio, ha deciso di organizzare un festival, che include una tavola rotonda di discussione aperta sul tema della montagna, che si proporrà con il seguente programma.

VENERDI’ 27 OTTOBRE 2023 ore 20.30 presso L’ Ecomuseo di Borgata Fiolera” “La ViJà” di un tempo con libri, tisane e biscotti”.

Ore 20.30 - Ritrovo.

Presentazione degli autori Marzia Verona e Cinzia Dutto e introduzione ai libri e alle mostra fotografiche di Federico Bronzin e Maurizio Zarpellon. Modera Fabrizio Biolè, collaboratore di Targato CN.

SABATO 28 OTTOBRE 2023 ore 16 presso “sala incontri Parco Marguareis” via Sant’Anna 34

TAVOLA ROTONDA “MONTAGNA, MONTANARI e TURISMO D’ALTURA: QUALE FUTURO?”

Un incontro per portare spunti di riflessione su problematiche, soluzioni e possibilità di sviluppo per chi ci vive e per chi la frequenta.

ORE 16 - Benvenuto del Sindaco e dell’amministrazione comunale

Testimonianze dirette di alcune realtà del territorio che spiegano la loro scelta, la vita in montagna e le problematiche che riscontrano.

● Roberto Colombero Presidente UNCEM REgione Piemonte “La montagna oggi: situazione attuale”

● Rappresentati Regione Piemonte e Fondazione CRC

● Michele Odenato GAL Gesso Vermenagna Pesio “Quale sostegno economico per la montagna”

● Davide Avagnina Consigliere Centrale CAI NAZIONALE “IL CAI per una frequentazione consapevole della montagna”

● Piermario Giordano Presidente PARCO ALPI MARITTIME “La ricaduta del Parco sul territorio: un nuovo modo di vivere e far vivere la montagna”

● Raffaella Giordano Ufficio Turistico Valle Pesio "Turismo sostenibile in Valle Pesio"

Riflessioni finali

Conclusioni e dibattito.

Al termine Buffet della Valle Pesio

Tavolata con materiale informativo delle attività del territorio con degustazione dei prodotti locali.

Modera: Cinzia Dutto

Nella sala del parco sarà possibile visionare la mostra permanente di Michele Pellegrino "Una Traccia nel tempo" La montagna dell'esodo

DOMENICA 29 OTTOBRE 2023 ore 15 presso “La Certosa” proiezione del Docufilm "Innesti"

“Un padre, un figlio,un albero di castagno” del regista Sandro Bozzolo

“Ettore, casellante autostradale per professione e castanicoltore per professione, attraverso l’atto nell’innesto porta nuova linfa su un tronco ormai stanco. Filmata dal figlio Sandro, la sua battaglia, silenziosa e quotidiana diviene un atto di fiducia verso il futuro, un atto d’amore incondizionato per la gente che verrà.

● Ettore Bozzolo, delle Comunità Slow Food “Custodi dei Castagneti Alpi Liguri” e protagonista del film, sarà presente alla proiezione. Al termine sarà quindi disponibile per domande e riflessioni.

Modera Luca Lingua, Presidente Associazione Amici Alta Valle Pesio.

Ore 15 - Presso locali EX Asilo in frazione di San Bartolomeo