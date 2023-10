In partenza il nuovo cantiere che valorizzerà il centro di Cervasca: la Residenza il Cervo

Iniziano i lavori per la creazione del nuovo complesso residenziale "Residenza il Cervo" nel cuore di Cervasca. Questo ambizioso progetto architettonico e costruttivo promette di portare innovazione e sostenibilità al centro della comunità. Gli architetti Federico Morra e Francesco Magliano della ditta Effettotetto stanno guidando questa trasformazione e offrono opzioni di personalizzazione per i futuri acquirenti.

Scopriamo i dettagli di questa entusiasmante iniziativa.

Il progetto che sta per prendere forma è la "Residenza il Cervo", un complesso residenziale innovativo che promette di portare una ventata di aria fresca al centro della città. Questo straordinario edificio, caratterizzato da soluzioni architettoniche e costruttive all'avanguardia, è progettato per raggiungere una certificazione energetica di livello A4, dimostrando un impegno tangibile per la sostenibilità e l'efficienza energetica.

Un aspetto notevole di questo progetto è la demolizione dei fabbricati esistenti con annessi capannoni, situati esattamente di fronte al comune, dove un tempo sorgeva la storica area del "granatin". Questa residenza segna l'inizio di una nuova era per questa parte del centro di Cervasca, in cui la modernità e la sostenibilità si incontreranno per creare una comunità più prospera e accogliente.

Dietro questo entusiasmante progetto ci sono gli architetti Federico Morra e Francesco Magliano, titolari della ditta Effettotetto, che hanno acquisito l'intera area e si sono assunti la responsabilità della sua trasformazione. La loro esperienza nel campo dell'architettura e della costruzione assicura che la "Residenza il Cervo" sarà non solo una bellezza architettonica ma anche una dimostrazione tangibile di come l'innovazione e la sostenibilità possano coesistere in modo armonioso.

Se siete interessati a conoscere i dettagli del progetto e le diverse soluzioni tecniche adottate, vi invitiamo a contattare l'agenzia Immobiliare Cuneese di Matteo Martino al numero 342-0942306.

Matteo Martino vi spiegherà tutte le possibilità di personalizzazione che saranno disponibili, garantendo che la vostra futura abitazione soddisferà appieno le vostre esigenze e preferenze.