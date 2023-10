In Piemonte si fanno i conti dopo "MATCH IT NOW": a Bra è stato un successo

: A Bra "Match It Now 2023" un autentico successo con ADMO, AIDO ed AVIS uniti per la vita

Spiegare come mettersi a disposizione con piccoli gesti per salvare una vita: è stato questo il claim dei volontari ADMO, AIDO, AVIS, FIDAS e SOS SANGUE, diffuso nelle piazze di 11 città Piemontesi all’interno degli eventi "MATCH IT NOW".

La campagna, realizzata in concomitanza con la giornata Mondiale del Donatore di Midollo Osseo, viene realizzata annualmente con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i giovani sulla donazione delle CSE del Midollo Osseo, una donazione “atipica” (ossia realizzabile solo nel raro caso di compatibilità “genetica” con un paziente in attesa di trapianto -possibilità 1:100.000).

In Piemonte, dove esiste già una sinergia consolidata fra le diverse associazioni, è stato dato un valore in più: estendere l’informazione e la possibilità di adesione immediata, ai differenti tipi di "donazione", gesti generosi, salvavita per numerosi pazienti.

L’iniziativa ha coinvolto anche il personale medico/sanitario del settore che, con la sua presenza all’interno degli eventi, ha permesso agli interessati l’iscrizione contestuale al Registro Italiano Donatori IBMDR [è fondamentale un colloquio medico] stimolati dal sorriso coinvolgente dei clown di corsia da tempo in campo nella promozione della donazione.

Quale il risultato di queste preziose sinergie? Ben 318 nuove adesioni alle liste dei potenziali donatori di midollo osseo, oltre 150 iscrizioni al SIA2/SIT, banca dati dei donatori di organi, tessuti e cellule e moltissime manifestazioni d'interesse alla donazione di sangue.

“Al di là dei numeri assolutamente positivi, ancora una volta concretizzare preziose sinergie associative dando concretamente corso a protocolli d’intesa siglati tra le parti, in questo caso con ADMO, è assolutamente positivo ed utile a moltiplicare i risultati attesi a favore del sociale e della comunità tutta” – afferma il Presidente AIDO Piemonte Valter Mione.

L’invito all’informazione delle associazioni non si ferma ad iniziative come quella appena conclusa, ma prosegue tutto l’anno con manifestazioni ed eventi di sensibilizzazione ben presenti sui vari siti web.