A Ostana si è tenuto un corso di formazione e riflessione sul cambiamento climatico con 25 giovani partecipanti

Nel corso dello scorso fine settimana Ostana ha svolto un ruolo di grande rilevanza, diventando la sede di un corso di formazione dedicato al cruciale e sempre più attuale tema del cambiamento climatico.

L’evento formativo è stato realizzato nell’ambito del progetto "Act Now!", un'iniziativa promossa da Progettomondo in collaborazione con diverse organizzazioni, tra cui il Comune di Cavallermaggiore, la cooperativa sociale Proposta 80, Agesci Cavallermaggiore, l'Oratorio Mondo Insieme, l'associazione Pro-tetto e la Proloco Cavallermaggiore.

La sinergia tra i partecipanti ha dato vita a un'occasione unica per affrontare e approfondire le sfide legate al cambiamento climatico, promuovendo al contempo una maggiore consapevolezza e azione in questo importante contesto globale.

Durante il corso di formazione, tenuto nel Comune dell’alta valla Po, organizzato nell’ambito del Forum dei giovani per una Provincia sostenibile, è stato proposto un focus sulla sostenibilità della riserva naturale del Monviso e sull’ecologia fluviale, seguito da un focus sull’impatto dei cambiamenti climatici in Marocco.

È stata una bella esperienza per i circa 25 giovani presenti e per la comunità locale, impegnata in un intenso dialogo di riflessione e condivisione delle scelte adottate per vivere con l’impronta ecologica più leggera possibile.

Il percorso di formazione, rivolto a giovani dai 16 ai 35 anni prevede ancora due incontri: il primo, incentrato sulla responsabilità sull’uso dell’acqua, si svolgerà online il 30 ottobre, mentre l’11 novembre, a Cavallermaggiore, si svolgeranno laboratori ed escursioni al fiume, anticipati da un confronto su come la politica locale può incidere sul cambiamento climatico.