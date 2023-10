Strada Provinciale 7: nel tratto Roddi-Pollenzo via libera a lavori da 3 milioni

Importanti novità per una delle strade più trafficate della nostra zona, spesso teatro di rallentamenti e incidenti, e tra le opere complementari nella realizzazione dell'A33 Asti-Cuneo: la strada provinciale 7. È stata approvata, infatti, la progettazione definitiva esecutiva sul tratto Roddi-Pollenzo dei lavori di raccordo e sistemazione in Località Toetto, nel comune di Roddi. "La spesa prevista è di 3 milioni di euro: è da un anno che lavoriamo all'esecutività del progetto, appena sarà finanziato partiranno immediatamente i cantieri: per questo abbiamo scelto la formula della progettazione definitiva esecutiva. Come Provincia ci stiamo già attivando attraverso i nostri canali di finanziamento, che potranno essere regionali o ministeriali, ma siamo vicini a una soluzione", spiega Massimo Antoniotti, consigliere provinciale con delega alla Viabilità.

I lavori prevedono un lavoro su circa 800 metri, sul curvone delle Sp7, in località Toetto, spesso teatro di incidenti, che verrà reso un rettilineo. Gli interventi prevedono anche un ampliamento della sede stradale. La strada andrà a innestarsi nella nuova rotonda, con il necessario spostamento del canale irriguo. Sono previste anche opere complementari quali segnaletica e barriere di sicurezza.