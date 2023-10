L'architetto francese Aymeric Zublena sarà premiato a Verduno: "Scelgo la luce per aiutare i malati"

Ricevere e poi restituire. Sta tutto in questo binomio il premio Gratitudine, istituito nel 2016 dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra "per promuovere la cultura della donazione e per premiare chi nel corso della vita si è contraddistinto per un’azione spontanea e incondizionata di alto valore sociale". L'anno scorso il riconoscimento era andato a Maria Franca Ferrero, vedova del cavalier Michele e presidente della fondazione intitolata a Piera, Pietro e Giovanni Ferrero con una motivazione semplice e chiara: "Per avere nutrito le radici le nostro territorio".

Quest'anno è stato, invece, scelto l'architetto parigino Aymeric Zublena, che ha disegnato il più importante ospedale di Parigi, il George Pompidou, e l’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno. La motivazione è altrettanto sintetica e trasparente: "Per aver concepito un ospedale di territorio che dà luce alla cura".

Lo stesso architetto francese, durante la progettazione dell'ospedale, aveva ben delineato le sue intenzioni: "La qualità del servizio medico, l’attenzione all’individuo e ai suoi bisogni devono essere il focus del progetto. Umanizzazione significa quindi avere una struttura non prevaricatrice, un ambiente amico e famigliare, rifinito gradevolmente, con luce e verde tutto intorno. Tutto ciò aiuterà il malato a guarire più rapidamente".

E proprio la luce, il colore e il movimento sono due delle firme principali della sua lunghissima carriera, che lo ha visto progettare decine di ospedali, infrastrutture e impianti sportivi: la copertura dello Stade de France di Parigi che fluttua sopra le tribune e il piazzale, la mezzaluna dello stadio di Istanbul, l'ala d'uccello dello stadio di Suwon, in Corea del Sud, senza dimenticare le strutture metalliche di sollevamento 'a farfalla' del ponte di Rouen.

Il riconoscimento a Zublena verrà consegnato venerdì 27 ottobre alle ore 18 nell'Auditorium dell'ospedale di Verduno.