Ponte dell'Olla, i sindaci chiedono incontro con Prefetto e Anas: “Serve il raddoppio”

Lunedì 24 giugno l'incontro informale di tutti i sindaci della valle Stura ha riportato l'attenzione su alcuni temi, a partire dal rinnovo delle cariche dell'Unione Montana Valle Stura guidata per due mandati consecutivi da Loris Emanuel, sindaco di Moiola per la terza volta.



Ma l'ordine del giorno più rilevante ha riguradato l'annosa questione legata al ponte dell'Olla di cui si attendono ancora ufficiali riscontri da parte di Anas dopo i rilievi tecnici effettuati a più riprese e dopo il recente dei sottoservizi in vista dell'intervento in autunno.



Tutti i sindaci si sono trovati d'accordo nella necessità urgente di fissare un incontro con il prefetto di Cuneo e Anas per essere aggiornati sullo stato dell'arte dei progetti.



Anas aveva, infatti, presentato due progetti per il ponte: il primo di risanamento conservativo, che è in fase di ultimazione, e il secondo relativo ad un allargamento della carreggiata, di cui non si conosce il cronoprogramma.



Per poter avviare i lavori in autunno, come previsto per il primo intervento, sono state però stabilite una serie di ispezioni preventive, oltre alla recente ve ne sarà un'altra sempre legata ai sottoservizi.



Il ponte rappresenta sotto molti aspetti un passepartout, non solo della viabilità transfrontaliera, ma anche dei servizi della vallata. Inoltre, non dimentichiamo che si tratta di un bene storico classificato che in quanto tale è gestito dalla Sovrintendenza.

Si pensi che i primi distacchi di mattoni dal ponte, da cui iniziarono ordinanze e preoccupazioni sulla sua tenuta, risale al 2019, quando ancora a Gaiola era in carica l'Amministrazione Biolè.



Per organizzare il nuovo incontro che dovrà far luce sull'infrastruttura, che tiene in “ostaggio” un'intera valle, si è data disponibile la deputata e sindaca di Argentera, Monica Ciaburro. “Vogliamo fare il punto della situazione – commenta Ciaburro -, ma soprattutto intendiamo ribadire la necessità di un suo raddoppio, più che di un semplice allargamento”.